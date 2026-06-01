Heydi Durán, joven hallada sin vida en Olanchito, Yoro: ¿Qué se sabe de su muerte?

Heydi Durán es la joven que fue hallada sin vida el pasado 28 de mayo en el sector de Campo Cayo, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
Versiones preliminares indicaban que la joven había desaparecido; sin embargo, una mujer identificada como Fabiola, brindó detalles sobre lo ocurrido.
La madre de la joven salió a trabajar y, horas después, al regresar a su vivienda, encontró a su hija sin signos vitales.
Se presume que la joven no murió de forma violenta. Las autoridades aún investigan la causa de su fallecimiento. Según su familia, ¿qué ocurrió?
"Ella no estaba desaparecida, estaba en su casa; su madre salió a trabajar y, cuando regresó, la encontró muerta. La joven era diabética y siempre se complicaba por su salud", explicaron a HRN.
Las causas de la muerte de la joven aún no han sido confirmadas por Medicina Forense; sin embargo, sus familiares creen que falleció a causa de su enfermedad.
Miembros de la Policía Nacional llegaron hasta la vivienda donde fue hallada la joven para iniciar las investigaciones correspondientes.
Aún no hay detalles sobre el estado en que fue encontrada la joven la noche del pasado 28 de mayo en Olanchito, Yoro.
Amigos, familiares y conocidos recuerdan a la joven con mucho cariño y lamentan la forma en que perdió la vida. "Cuánto me duele, Heydi", publicó una amiga en su cuenta de Facebook.
El pasado domingo 31 de mayo se conoció que la joven fue sepultada por sus familiares en un cementerio ubicado en la misma zona donde residía.