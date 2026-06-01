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Heydi Durán, joven hallada sin vida en Olanchito, Yoro: ¿Qué se sabe de su muerte?

Luego de que la madre de la joven saliera a trabajar, encontró a su hija sin signos vitales en Olanchito, Yoro. ¿Qué se sabe de su muerte?

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 10:07
Heydi Durán, joven hallada sin vida en Olanchito, Yoro: ¿Qué se sabe de su muerte?
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Heydi Durán es la joven que fue hallada sin vida el pasado 28 de mayo en el sector de Campo Cayo, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

 Foto: Cortesía
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Versiones preliminares indicaban que la joven había desaparecido; sin embargo, una mujer identificada como Fabiola, brindó detalles sobre lo ocurrido.

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La madre de la joven salió a trabajar y, horas después, al regresar a su vivienda, encontró a su hija sin signos vitales.

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Se presume que la joven no murió de forma violenta. Las autoridades aún investigan la causa de su fallecimiento. Según su familia, ¿qué ocurrió?

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"Ella no estaba desaparecida, estaba en su casa; su madre salió a trabajar y, cuando regresó, la encontró muerta. La joven era diabética y siempre se complicaba por su salud", explicaron a HRN.

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Las causas de la muerte de la joven aún no han sido confirmadas por Medicina Forense; sin embargo, sus familiares creen que falleció a causa de su enfermedad.

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Miembros de la Policía Nacional llegaron hasta la vivienda donde fue hallada la joven para iniciar las investigaciones correspondientes.

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Aún no hay detalles sobre el estado en que fue encontrada la joven la noche del pasado 28 de mayo en Olanchito, Yoro.

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Amigos, familiares y conocidos recuerdan a la joven con mucho cariño y lamentan la forma en que perdió la vida. "Cuánto me duele, Heydi", publicó una amiga en su cuenta de Facebook.

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El pasado domingo 31 de mayo se conoció que la joven fue sepultada por sus familiares en un cementerio ubicado en la misma zona donde residía.

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