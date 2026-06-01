Escuelas Amigables inicia su segunda semana con talleres prácticos de compostaje

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO continúa con paso firme su agenda educativa y comunitaria en la capital. Tras un exitoso arranque enfocado en economía circular y las tres R, el programa ambiental inicia su Semana 2, que se desarrollará del 1 al 5 de junio con una temática completamente interactiva: Elaboración de compostaje, que servirá para organizar el huerto escolar.

Esta nueva jornada de capacitación práctica será impartida nuevamente por los técnicos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en cada uno de los centros educativos El objetivo principal es que los niños que integran los Clubes Ecológicos y Comités Ambientales de los cinco centros educativos seleccionados aprendan de primera mano el proceso del compostaje, una de las prácticas más ejemplares para la reutilización de residuos orgánicos cotidianos como restos de frutas, vegetales, café y té.

Agenda de visitas

El recorrido de capacitaciones prácticas comenzará este martes 2 de junio, día en el que se atenderá inicialmente a la comunidad escolar del Centro de Educación Básica Lempira y, posteriormente en esa misma jornada, al Centro de Educación Básica Roberto Suazo Córdova. Las actividades formativas se reanudarán el miércoles 3 de junio, asistiendo en primera instancia a los alumnos del Centro de Educación Básica Rafael Pineda Ponce para luego culminar las tareas de ese día en las instalaciones del Centro de Educación Básica Ramón Cálix Figueroa.

Para cerrar con broche de oro la agenda de esta segunda semana, los facilitadores se presentarán el jueves 4 de junio en el Centro de Educación Básica Roberto Sosa.

Avances del programa: De la teoría a la tierra

A lo largo de la primera semana, las delegaciones estudiantiles demostraron un alto compromiso al aprender a clasificar la basura inorgánica (como plástico, aluminio y papel). Ahora, el programa avanza hacia el manejo de los desechos orgánicos, permitiendo a las escuelas mitigar activamente sus problemas ambientales internos mediante la reducción de la basura que se genera diariamente en las meriendas escolares. Además del beneficio ecológico inmediato para los planteles, el conocimiento que adquirirán los escolares aporta enormemente a la producción agrícola y al cuidado de los huertos escolares.

El material orgánico obtenido del compostaje colabora directamente en la fertilización de los suelos, convirtiéndose en una estrategia de bajo costo que sustituye el uso de químicos. De esta forma, EL HERALDO y sus aliados estratégicos fomentan el reciclaje, reducen la contaminación y enseñan a los futuros ciudadanos una alternativa económica y sostenible para la producción de alimentos desde sus hogares y comunidades.

Gracias a nuestros patrocinadores

Escuelas Amigables con el Ambiente es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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