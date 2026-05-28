Escolares ratifican compromiso con el cuidado del ambiente en Escuelas Amigables

Tegucigalpa.- En una mañana recargada con energía desbordante y un optimismo contagioso que reafirma el profundo compromiso de las escuelas de la capital y de EL HERALDO con el rescate del planeta, continuó con éxito la primera semana de capacitaciones del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente. El segundo día de actividades se tiñó de verde con las visitas a los Centros de Educación Básica (CEB) Lempira y Roberto Suazo Córdova, escenarios donde los escolares demostraron que no hay esfuerzos pequeños cuando se trata de cuidar al planeta Tierra.

El ambiente en ambas instituciones estuvo cargado de emoción, atención y una enorme disposición por parte de los alumnos.

Los ‘pequeños gigantes’ se mostraron en total sintonía con la temática de la Economía Circular impartida por los técnicos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), participando con curiosidad y cediendo parte de su tiempo con entusiasmo para adquirir nuevos conocimientos.



Cuna histórica y voluntariado puro

La jornada comenzó en el CEB Lempira, una de las instituciones educativas más emblemáticas e históricas de la capital con más de 100 años desde su fundación. Su directora, la licenciada Helen Verde, se mostró sumamente optimista por recibir el respaldo de EL HERALDO, especialmente con la entrega de contenedores para la adecuada separación de residuos.

"Para nosotros como Centro Educativo es un privilegio el poder ser parte de este proyecto para el año 2026", expresó Verde, quien además detalló que implementarán una "escuela para padres" para sumarlos al reciclaje y la reforestación, para crear huertos escolares.

Por su parte, los miembros del Club Ecológico de esta escuela demostraron una gran disposición para aplicar y multiplicar la regla de las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

"Me sorprendió más la motivación y palabras porque que nos dieron muchas razones para no tirar residuos a la calle", relató uno de los estudiantes, mientras que otro compañero resumió con firmeza el ideal de sus brigadas: "Asumimos hoy el reto de cuidar el medio ambiente".

La ruta ecológica se trasladó luego al CEB Roberto Suazo Córdova, un centro donde el proyecto cayó en tierra fértil, pues la elección de su Club Ecológico nació mediante voluntariado puro, evidenciando el deseo genuino de los alumnos por proteger su entorno.

Inspiración en el aula: El aula de la profesora Gladys

En este segundo centro de estudio, que coincidentemente celebraba una feria científica, destacó de manera muy especial el liderazgo de la maestra Gladys Ramírez. La docente es el vivo reflejo de la reutilización; en su aula utiliza recipientes reciclados para los borradores y marcadores, e incluso telas viejas para limpiar la pizarra, sirviendo de inspiración directa para sus alumnos.

"Desde el nombre que lleva, Escuelas Amigables con el Ambiente, eso les fascina a los niños... Ellos van a educar a sus papás, porque los niños son capaces de decirle: 'Papá no botes la basura, en la escuela aprendí dónde debo colocar el cartón o el papel'".

Rumbo al cierre de la Semana 1

El viaje de aprendizaje y transformación apenas comienza. Tras dos días intensos de sembrar ideas sostenibles y activar los batallones verdes de la niñez, mañana se vivirá el cierre de la Semana 1 del proyecto con una última visita al CEB Roberto Sosa. Con esta parada final se completará la primera ronda formativa, consolidando las bases de una duodécima edición que ya promete dejar una huella ecológica imborrable en el Distrito Central.

Gracias a nuestros patrocinadores

Escuelas Amigables con el Ambiente es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

Con la colaboración de: