Walmart: "La niñez es un actor clave para promover cambios en el país"

Tegucigalpa, Honduras.- Con el firme compromiso de seguir sembrando conciencia ecológica en las futuras generaciones, diario EL HERALDO realizó hoy en La Galería el lanzamiento oficial de la duodécima edición de su emblemático proyecto ecológico, Escuelas Amigables con el Ambiente 2026. En este nuevo ciclo de educación y transformación, Walmart reafirma su posición como un aliado histórico y estratégico indispensable en la construcción de un futuro más verde para Honduras.

La empresa, que acumula años acompañando a EL HERALDO en esta gran cruzada verde, se suma una vez más con el objetivo de guiar a los Clubes Ecológicos y Comités Ambientales hacia prácticas que generen un verdadero cambio en sus comunidades.

Un modelo de empresa regenerativa

Para Walmart, formar parte activa de esta iniciativa representa un paso crucial dentro de su visión de liderazgo empresarial en la región, la cual va más allá de la sostenibilidad convencional para enfocarse en la restauración del entorno. “Para nosotros es muy importante apoyar este tipo de iniciativas como empresa regenerativa líder en la región, comprometidos con la regeneración del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y otras iniciativas que puedan promover el cuidado del medio ambiente en general”, destacó Vanessa Valladares, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart, durante el evento de lanzamiento.

Asimismo, subrayó que consideran a la niñez hondureña como un “actor clave para poder promover estos cambios en nuestro país”.

Educando con el ejemplo: de la tienda al hogar

El propósito de Walmart en esta edición escolar es inspirar a los estudiantes a través de casos de éxito y hábitos tangibles que la empresa ya ejecuta en sus operaciones diarias. Uno de los mayores testimonios de cambio que la cadena compartirá con las escuelas es el impacto de su programa institucional “Sin Bolsas Por Favor”. Implementada en Honduras desde el año 2021, esta iniciativa ha logrado erradicar de la circulación nacional más de 228 millones de bolsas de plástico de un solo uso, promoviendo en su lugar la utilización de bolsas reutilizables. “Ese es el ejemplo: la acción. Cómo podemos implementar acciones de este tipo en nuestras tiendas y luego que los mismos clientes en sus casas y comunidades puedan replicar ese tipo de acciones”.

Además, Walmart expondrá la relevancia de la economía circular compartiendo las cifras de reciclaje que maneja a nivel corporativo, donde sus tiendas y centros de distribución han logrado procesar más de 6,000 toneladas de cartón y plástico generados por su propia operación.

Llamado a ser entes multiplicadores