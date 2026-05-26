AMDC declara emergencia hídrica por 90 días ante crisis de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declaró este martes -26 de mayo- emergencia hídrica por un período de 90 días ante la crítica escasez de agua que enfrenta la capital, confirmó el alcalde Juan Diego Zelaya. La decisión fue aprobada por unanimidad por la corporación municipal y podría extenderse dependiendo del comportamiento de las lluvias en las próximas semanas. “Hemos decretado emergencia hídrica, la situación es crítica. Vamos a habilitar un portal de transparencia para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Entre otras cosas, vamos a contratar pipas de agua, aunque sean privadas, para poder ampliar nuestra capacidad de operación en toda la capital”, informó el edil.

Según datos compartidos por el alcalde, la represa Los Laureles registra un nivel de 43.03 %, mientras que La Concepción se encuentra en 34.78 %. Explicó que una parte de ese volumen no puede utilizarse debido al alto costo que implicaría su tratamiento. Como parte de las medidas de contingencia, la comuna busca habilitar al menos 80 pipas para abastecer a colonias de Tegucigalpa y Comayagüela donde el servicio de agua potable no está llegando de manera regular. Además, las autoridades municipales anunciaron sanciones para quienes desperdicien agua en actividades no esenciales, como llenar piscinas o lavar vehículos, en medio de la crisis. “En este momento cada gota cuenta. Todos tenemos que poner de nuestra parte, tener conciencia, reciclar el agua que se pueda, reparar cualquier fuga y no desperdiciar el recurso”, exhortó Zelaya.