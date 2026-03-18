Fugas, tuberías dañadas y pegues ilegales: UMAPS alerta sobre escasez de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de agua en la capital podría agravarse. Hasta un 40% del agua potable se pierde antes de llegar a los hogares del Distrito Central, informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó que estas pérdidas se deben principalmente a tuberías en mal estado, fugas y conexiones irregulares; “por cada diez galones que se inyectan en la capital, cuatro se desperdician, se pierden o se roban”, detalló.

Ante esta situación, el suministro de agua se mantiene bajo un esquema de distribución racionada cada tres días, dependiendo de la zona y las condiciones del sistema.

No obstante, advirtió que los intervalos en la racionalización de agua podrían ampliarse si las pérdidas de agua se agudizan en la capital.

“Esperamos no llegar a cinco días, porque eso representa un fuerte impacto para la población; sin embargo, si es necesario, se aplicará ese nivel de racionamiento”, señaló Boquín.