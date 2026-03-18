Fugas, tuberías dañadas y pegues ilegales: UMAPS alerta sobre escasez de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de agua en la capital podría agravarse. Hasta un 40% del agua potable se pierde antes de llegar a los hogares del Distrito Central, informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó que estas pérdidas se deben principalmente a tuberías en mal estado, fugas y conexiones irregulares; “por cada diez galones que se inyectan en la capital, cuatro se desperdician, se pierden o se roban”, detalló.
Ante esta situación, el suministro de agua se mantiene bajo un esquema de distribución racionada cada tres días, dependiendo de la zona y las condiciones del sistema.
No obstante, advirtió que los intervalos en la racionalización de agua podrían ampliarse si las pérdidas de agua se agudizan en la capital.
“Esperamos no llegar a cinco días, porque eso representa un fuerte impacto para la población; sin embargo, si es necesario, se aplicará ese nivel de racionamiento”, señaló Boquín.
Medidas
Como plan de contingencia, la UMAPS aseguró que implementará la entrega de agua mediante cisternas, priorizando los sectores de la capital que podrían verse más afectados por las tuberías en mal estado.
“Vamos a garantizar suficiente caudal para que las zonas con mayores dificultades comiencen a recibir agua”, explicaron
Pese a eso, hicieron un llamado a la ciudadanía a manipular el agua de manera responsable, y destacaron que la colaboración de la población "es clave para enfrentar la escasez y optimizar el recurso disponible".
La gerencia de Agua Potable y Saneamiento explicó que las represas que abastecen la capital del vital líquido —La Concepción y Los Laureles— se mantienen en un 58%, y pronostican que los niveles continúen en decremento debido a la temporada seca.
Sin embargo, ante un panorama de viaductos potables dañados, las autoridades aclararon que se reparó la mayoría de zonas que registraban un problema de aguas negras en la capital.
"Al circular por la ciudad ya no se va a ver una sola fuga de aguas negras, todas han sido canalizadas, algunas aparecen, porque tienen que aparecer, se atienden en menos de 48 horas", finalizaron.