¿Qué sectores serán fumigados contra el dengue en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 3,500 viviendas de la capital serán fumigadas entre el 16 y el 20 de marzo como parte de las acciones para combatir el dengue, informó la Gerencia de Salud de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Las jornadas se desarrollarán en al menos seis colonias, entre ellas la 17 de Septiembre, La Kennedy, Nueva Suyapa y Villanueva, de acuerdo con listados oficiales. Julio Nolasco, gerente de Salud de la comuna capitalina, explicó a EL HERALDO que las estrategias se ejecutan en coordinación con la Región Metropolitana de Salud (RMS), la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y cuadrillas de la Gerencia de Aseo Municipal (GAM).

“La alcaldía es un apoyo a la Región Metropolitana de Salud; en 2025 hubo una crisis de insumos para mitigar el dengue, pero se está priorizando las zonas que representan mayor riesgo de casos, por la cercanía entre viviendas”, explicó. Nolasco agregó que la iniciativa también se ejecuta junto a centros de salud de distintos sectores de la capital.

Sectores

En la colonia Kennedy, las labores se realizarán junto al Centro Integral de Salud Alonso Suazo, donde se proyecta fumigar más de 1,800 viviendas; mientras que En el sector 6 de la colonia Villanueva, las acciones estarán a cargo del CIS Villanueva, con una meta de 562 casas intervenidas. Asimismo, en la colonia Nueva Suyapa, el CIS de la zona liderará las jornadas en sectores como La Bandera, Altos de Agafam y el sector Universidad I, donde se prevé la fumigación de unas 850 viviendas. Las autoridades edilicias indicaron que la calendarización de estas jornadas responde a la incidencia y al aumento de casos de dengue en cada sector, factores que pueden variar según la época del año y las condiciones climáticas.

Incidencias

Hasta febrero de 2026, la Secretaría de Salud (Sesal) contabilizó un total de 1,393 pacientes contagiados de dengue. Del total de casos, hubo 22 diagnosticados con dengue grave; el resto se perfilaban como dengue sin signos de alarma. El mayor número de incidencias se registró en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa; y los departamentos de Atlántida, Choluteca y Yoro. Ante las alertas, las autoridades sanitarias hacen el llamado a la población a reforzar las medidas para la eliminación del mosquito transmisor que causa esta enfermedad, como eliminar recipientes que acumulen agua, tapar pilas y barriles, limpiar canaletas y permitir el ingreso del personal de salud debidamente identificado.