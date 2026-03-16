Tegucigalpa mantiene índice de aire bueno; Simger advierte que puede variar

Tegucigalpa, Hondiruas.- Tegucigalpa, la capital de Honduras, reporta un índice de calidad de aire bueno, según el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), sin embargo, los niveles pueden variar por diversas causas como incendios forestales o el alto tráfico vehicular.
“Estamos realizando cortes en la mañana, al mediodía y en la tarde para conocer la calidad del aire en la capital”, indicó Julio Quiñones, titular de Simger.
No obstante, las autoridades señalan que la calidad del aire puede variar en cualquier momento debido a diversas causas, como incendios forestales, alto tráfico vehicular u otras condiciones ambientales.
En el primer monitoreo de este lunes -16 de marzo-, a las 8:00 de la mañana, las estaciones meteorológicas de la Alcaldía registraron una calidad de aire moderada para grupos sensibles, sin restricciones para la población en general.
Sin embargo, a las 11:00 de la mañana, la capital hondureña alcanzó un índice de calidad de aire bueno, apto para toda la población, según los cortes realizados por Simger.
A eso de las 4:00 de la tarde, los equipos de medición confirmaron que la calidad del aire se mantenía en niveles buenos.
En relación al polvo del Sahara, Quiñones señaló que este año se tuvo un ingreso ligero a finales de febrero, algo poco común para esta época, ya el fenómeno se presenta entre mayo y agosto, con mayor intensidad entre el 15 de junio y el 15 de agosto, durante la temporada conocida como el veranillo.
Durante ese período, los vientos alisios transportan partículas de arena desde África, atravesando el océano Atlántico y entrando al Caribe, lo que puede generar una capa visible que algunos confunden con contaminación.
El índice de calidad del aire en Tegucigalpa se mide de 0 a 500, siguiendo escalas que clasifican la contaminación desde bueno hasta peligroso.
Cuando los valores se sitúan entre 0 y 50, el aire se considera bueno; de 51 a 100, moderado; y de 101 a 150, poco saludable para personas con enfermedades respiratorias o grupos sensibles.
Si el índice alcanza entre 151 y 200, el aire se vuelve poco saludable para toda la población; entre 201 y 300, se considera no saludable, con riesgo para la salud.
En niveles de 301 a 500, la contaminación es muy alta y perjudica gravemente la salud de los seres humanos, advierten los expertos de Simger.
Por el momento, para re la capital mantiene un aire aptospirar, pero las autoridades llaman a la población a mantenerse informada sobre posibles cambios a lo largo del día.