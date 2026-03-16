Tegucigalpa mantiene índice de aire bueno; Simger advierte que puede variar

Tegucigalpa, Hondiruas.- Tegucigalpa, la capital de Honduras, reporta un índice de calidad de aire bueno, según el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), sin embargo, los niveles pueden variar por diversas causas como incendios forestales o el alto tráfico vehicular.

“Estamos realizando cortes en la mañana, al mediodía y en la tarde para conocer la calidad del aire en la capital”, indicó Julio Quiñones, titular de Simger.

No obstante, las autoridades señalan que la calidad del aire puede variar en cualquier momento debido a diversas causas, como incendios forestales, alto tráfico vehicular u otras condiciones ambientales.

En el primer monitoreo de este lunes -16 de marzo-, a las 8:00 de la mañana, las estaciones meteorológicas de la Alcaldía registraron una calidad de aire moderada para grupos sensibles, sin restricciones para la población en general.

Sin embargo, a las 11:00 de la mañana, la capital hondureña alcanzó un índice de calidad de aire bueno, apto para toda la población, según los cortes realizados por Simger.

A eso de las 4:00 de la tarde, los equipos de medición confirmaron que la calidad del aire se mantenía en niveles buenos.

En relación al polvo del Sahara, Quiñones señaló que este año se tuvo un ingreso ligero a finales de febrero, algo poco común para esta época, ya el fenómeno se presenta entre mayo y agosto, con mayor intensidad entre el 15 de junio y el 15 de agosto, durante la temporada conocida como el veranillo.