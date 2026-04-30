Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia; gobierno prevé ahorro anual de $720 mil

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura, a través de la Cancillería, confirmó que Honduras se retira del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito el 12 de diciembre de 1992.

Según explicaron desde las redes sociales de la Cancillería, “esta decisión se toma en el marco de las prioridades de eficientización de la Agenda Presidencial 2026–2030, en torno al reordenamiento institucional y el saneamiento de las finanzas públicas”.

De acuerdo con lo informado, la salida del convenio permitiría liberar 720,946.71 dólares anuales para destinarlos a prioridades ciudadanas.