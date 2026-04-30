Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia; gobierno prevé ahorro anual de $720 mil

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura, a través de la Cancillería, confirmó que Honduras se retira del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito el 12 de diciembre de 1992.
Según explicaron desde las redes sociales de la Cancillería, “esta decisión se toma en el marco de las prioridades de eficientización de la Agenda Presidencial 2026–2030, en torno al reordenamiento institucional y el saneamiento de las finanzas públicas”.
De acuerdo con lo informado, la salida del convenio permitiría liberar 720,946.71 dólares anuales para destinarlos a prioridades ciudadanas.
“Este mecanismo venía operando únicamente con dos Estados Parte, circunstancia que ha alterado de manera sustancial las condiciones que motivaron la celebración del instrumento, incidiendo significativamente en su operatividad, representatividad y naturaleza multilateral”, informaron desde Cancillería.
El convenio fue suscrito originalmente por seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, pero no todos participaban activamente en la Corte; ahora Honduras confirma su salida.
Entre los propósitos fundamentales del organismo están velar por el respeto de los tratados y protocolos que rigen la integración centroamericana, así como dirimir controversias jurídicas entre los Estados miembros, órganos del SICA y particulares.
El Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), adoptado en 1992, es el instrumento jurídico que establece al tribunal como el órgano judicial principal del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
La CCJ tiene su sede permanente en Managua, Nicaragua, y sus magistrados son designados por las Cortes Supremas de Justicia de los países firmantes.