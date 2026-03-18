UMAPS impulsa plan de $70 millones para modernizar agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en coordinación con la Alcaldía del Distrito Central y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsa un plan estratégico orientado a modernizar y mejorar la calidad del servicio de agua potable en la capital.
La iniciativa contempla un financiamiento estimado de 70 millones de dólares, destinados a la modernización de redes, el fortalecimiento de la operación comercial y la ampliación de la cobertura del sistema en Tegucigalpa y Comayagüela.
“Estamos trabajando en el perfilamiento de proyectos y gestionando financiamiento con organismos internacionales como el BID, así como con cooperación reembolsable y no reembolsable de JICA”, indicó Gustavo Boquín, gerente de UMAPS.
En la mesa de trabajo participaron Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central; Gustavo Boquín Raúl, gerente de la UMAPS; Julia Johannsen, representante del BID, y Silvia Ortiz Stradtmann, especialista en agua y saneamiento.
Los encuentros se centraron en priorizar proyectos críticos de inversión, enfocados en optimizar la calidad del servicio y consolidar la infraestructura del agua potable en la ciudad.
Según las autoridades, los recursos se emplearán para atender las zonas con mayor déficit de suministro, renovar tuberías viejas y aplicar tecnologías modernas para la gestión eficiente del agua potable en la capital hondureña.
Además, la estrategia incluye soluciones integrales de saneamiento, con el objetivo de reducir la contaminación de ríos y quebradas que actualmente reciben aguas residuales de manera directa.
Boquín destacó que la administración municipal y de la junta directiva de UMAPS es consolidar un sistema de saneamiento eficiente, que proteja la salud pública y el medio ambiente.
El plan también contempla fortalecer el monitoreo de calidad del agua, reducir pérdidas por fugas y ampliar la cobertura en barrios periféricos de la capital.
Se proyecta la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, para garantizar un vertido controlado y seguro, minimizando riesgos sanitarios y ecológicos.
Julia Johannsen, representante del BID, destacó que el financiamiento internacional es clave para ejecutar estos proyectos y que la institución acompaña a Tegucigalpa en la modernización del sistema hídrico.
Las autoridades reiteraron que estos esfuerzos buscan transformar la administración del agua potable en Tegucigalpa, asegurando un servicio adecuado y un futuro más limpio y saludable para todos los capitalinos.