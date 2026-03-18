UMAPS impulsa plan de $70 millones para modernizar agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en coordinación con la Alcaldía del Distrito Central y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsa un plan estratégico orientado a modernizar y mejorar la calidad del servicio de agua potable en la capital.

La iniciativa contempla un financiamiento estimado de 70 millones de dólares, destinados a la modernización de redes, el fortalecimiento de la operación comercial y la ampliación de la cobertura del sistema en Tegucigalpa y Comayagüela.

“Estamos trabajando en el perfilamiento de proyectos y gestionando financiamiento con organismos internacionales como el BID, así como con cooperación reembolsable y no reembolsable de JICA”, indicó Gustavo Boquín, gerente de UMAPS.

En la mesa de trabajo participaron Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central; Gustavo Boquín Raúl, gerente de la UMAPS; Julia Johannsen, representante del BID, y Silvia Ortiz Stradtmann, especialista en agua y saneamiento.

Los encuentros se centraron en priorizar proyectos críticos de inversión, enfocados en optimizar la calidad del servicio y consolidar la infraestructura del agua potable en la ciudad.

Según las autoridades, los recursos se emplearán para atender las zonas con mayor déficit de suministro, renovar tuberías viejas y aplicar tecnologías modernas para la gestión eficiente del agua potable en la capital hondureña.