Regidor Ever Velásquez se enfocará en gestión de riesgo y cambio climático en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El regidor municipal, Ever Velásquez, aseguró que su enfoque para el período 2026-2030 estará centrado en la gestión de riesgo y el cambio climático, considerando que el Distrito Central es una de las ciudades más vulnerables del país.

En entrevista con EL HERALDO explicó que la meta es construir un sistema integral que permita desarrollar programas sostenibles y estructurales para mitigar amenazas tanto naturales como provocadas por la actividad humana.

A continuación, la entrevista.

¿Cuál será su enfoque como regidor durante este período 2026-2030? Mi enfoque principal será trabajar en las áreas donde tengo mayor experiencia: gestión de riesgo y cambio climático.

La idea es integrar un sistema compuesto que permita desarrollar programas orientados a mitigar los riesgos que enfrenta el Distrito Central, tanto ante fenómenos naturales como antrópicos.

Nuestra ciudad es altamente vulnerable y debemos comenzar a trabajar en soluciones estructurales y sostenibles.

¿Su trabajo inicia de inmediato, tomando en cuenta que ya comienza la temporada de verano?

Sí, ya estamos trabajando. Ayer (16 de febrero) realizamos una supervisión en la colonia Izaguirre para verificar el avance de un proyecto de mitigación.

Además, estaremos participando en prácticas de fuego controlado junto al Instituto de Conservación Forestal (ICF) como parte de la capacitación que recibe el personal el Comité de Emergencia, con el objetivo de profesionalizar la atención de incendios forestales y de zacateras en el Distrito Central.