Regidor Ever Velásquez se enfocará en gestión de riesgo y cambio climático en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El regidor municipal, Ever Velásquez, aseguró que su enfoque para el período 2026-2030 estará centrado en la gestión de riesgo y el cambio climático, considerando que el Distrito Central es una de las ciudades más vulnerables del país.
En entrevista con EL HERALDO explicó que la meta es construir un sistema integral que permita desarrollar programas sostenibles y estructurales para mitigar amenazas tanto naturales como provocadas por la actividad humana.
A continuación, la entrevista.
¿Cuál será su enfoque como regidor durante este período 2026-2030? Mi enfoque principal será trabajar en las áreas donde tengo mayor experiencia: gestión de riesgo y cambio climático.
La idea es integrar un sistema compuesto que permita desarrollar programas orientados a mitigar los riesgos que enfrenta el Distrito Central, tanto ante fenómenos naturales como antrópicos.
Nuestra ciudad es altamente vulnerable y debemos comenzar a trabajar en soluciones estructurales y sostenibles.
¿Su trabajo inicia de inmediato, tomando en cuenta que ya comienza la temporada de verano?
Sí, ya estamos trabajando. Ayer (16 de febrero) realizamos una supervisión en la colonia Izaguirre para verificar el avance de un proyecto de mitigación.
Además, estaremos participando en prácticas de fuego controlado junto al Instituto de Conservación Forestal (ICF) como parte de la capacitación que recibe el personal el Comité de Emergencia, con el objetivo de profesionalizar la atención de incendios forestales y de zacateras en el Distrito Central.
¿Cuáles son sus prioridades como regidor?
Defender el bosque es importante, pero principalmente queremos fortalecer la gestión de riesgo.
El Distrito Central, incluyendo sus aldeas, presenta alta vulnerabilidad. En temporada de lluvias hay sectores que se inundan completamente y en época de sequía enfrentamos problemas de abastecimiento de agua. La meta es trabajar en soluciones que sean amigables con el medio ambiente y que reduzcan esos impactos.
Muchos capitalinos se preguntan cuál es la función real de un regidor. ¿Cómo explicaría su papel dentro de la corporación municipal?
Entiendo que exista esa duda porque la figura del regidor no es tan mediática como la del alcalde.
Sin embargo, la Ley de Municipalidades establece claramente nuestras funciones. Formamos parte de la corporación municipal y votamos a favor o en contra de los proyectos que presenta el alcalde, como préstamos, construcción de obras u otros temas que requieren aprobación.
Además, ejercemos una función de fiscalización, garantizando que lo aprobado se ejecute con transparencia. Cuando votamos en contra, queda registrado en acta junto con nuestra argumentación.
Como regidor, también dispone de un fondo rotatorio. ¿Cómo será utilizado?
Cada regidor tiene asignado un fondo rotatorio reglamentado por la alcaldía. Este puede utilizarse para ayudas médicas, medicamentos, apoyo a personas de la tercera edad, niñez y otros casos sociales.
Todo debe liquidarse correctamente, con solicitud formal, copia de identidad, firma y evidencia fotográfica para garantizar transparencia.
Mensualmente se presenta la liquidación y, en caso de incumplimiento, existe una fianza bancaria que respalda esos recursos.
¿Qué proyectos son prioritarios para las aldeas del Distrito Central?
Las principales solicitudes están relacionadas con alcantarillado, acueductos, mejoramiento y pavimentación de calles, así como sistemas de electrificación.
No obstante, debemos ser responsables con la situación financiera actual de la alcaldía, que mantiene una deuda de 8,500 millones de lempiras en préstamos bancarios y en total alrededor de 11,000 millones de lempiras que incluye compromisos con contratistas.
Hemos solicitado el informe de la administración anterior para analizar en qué fueron utilizados esos recursos y evaluar la situación financiera real.