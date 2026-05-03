UNAH inicia este lunes la prematrícula del segundo período académico a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de prematrícula para el segundo período académico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se iniciará este lunes 4 de mayo para las carreras de tres períodos a nivel nacional, según informaron las autoridades de la máxima casa de estudios. De acuerdo con lo publicado en el calendario académico, este se extenderá hasta el jueves 7 de mayo. Se ha establecido que el lunes 4 de mayo la prematrícula se llevará a cabo en un horario de 1:00 de la tarde a 11:59 de la noche para los estudiantes de excelencia académica con un índice global mayor o igual al 84 %.

También se incluye a los representantes de la UNAH en actividades artísticas, culturales y deportivas, así como a los alumnos condicionados, del programa Prosene y por egresar, con un índice global de 84 % a 100 % y un índice de período de 0 % a 100 %. Para el martes 5 de mayo, entre las 9:00 de la mañana y las 11:59 de la noche, la prematrícula será para los estudiantes de excelencia académica con un índice global entre 80 % y 83 % y que además tengan 10 o más asignaturas aprobadas en su historial. También podrán matricularse los alumnos por egresar con un índice global de 0 % a 83 % y un índice de período de 0 % a 100 %.