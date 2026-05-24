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Preocupa escasez de agua: estos son los 60 municipios de Honduras permanecen en alerta por sequía

Las altas temperaturas y el retraso de lluvias mantienen en alerta a decenas de municipios de Honduras, donde ya se reportan afectaciones en la disponibilidad de agua para consumo animal

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 14:12
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La ausencia de lluvias en Honduras preocupa a ganaderos, agricultores y a la población en general, debido a las afectaciones que ya se manifiestan en la falta de disponibilidad de agua para el consumo animal.

 Foto: EL HERALDO-ARCHIVO
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En varios departamentos del país las temperaturas han sido elevadas, provocando olas de calor y condiciones de sequía que mantienen en alerta a muchas comunidades. Ante esta situación, las autoridades declararon alerta verde en 60 municipios.

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Desde el sábado 23 de mayo a la 1:00 de la tarde, los 60 municipios permanecen bajo alerta verde por tiempo indefinido “debido a la posible ocurrencia de sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño”. En estas zonas se intensificaron las acciones de monitoreo por parte de las autoridades.

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Municipios ubicados en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle fueron incluidos en la declaratoria.

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Entre los municipios incluidos en la alerta verde se encuentran localidades de Francisco Morazán como Alubarén, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Ojojona, Sabanagrande, San Buenaventura, Santa Ana, Reitoca, San Miguelito, Lepaterique y Tatumbla.

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También figuran municipios de El Paraíso como San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Vado Ancho, Morocelí y Yauyupe.

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En el departamento de La Paz fueron incluidos Marcala, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte y San Juan.

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Mientras tanto, en Valle aparecen municipios como Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray y San Lorenzo.

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En Choluteca se encuentran Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare, entre otros. Asimismo, en Comayagua se incluyeron municipios como Lamaní, San Sebastián y la Villa de San Antonio.

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El análisis técnico elaborado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advierte que el inicio tardío de la temporada lluviosa ya está generando déficits acumulados de precipitación que oscilan entre 100 y 200 milímetros, equivalentes a litros de agua por metro cuadrado.

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