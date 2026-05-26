Detienen a Isaí Martínez, sobrino de "El Chapo" que cuenta con orden de extradición

Ciudad de México, México.- Las autoridades mexicanas detuvieron en Nogales, Sonora (noroeste), a Isaí Martínez Zepeda, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cuenta con orden de extradición "por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud". A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención del individuo aunque no precisó qué país lo solicita en extradición. Fuentes federales señalaron a EFE que el detenido fue identificado como a Isaí Martínez Cepeda, alias 'El Chinacate', sobrino de Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo' y hermano de Enoc Martínez Cepeda alias 'El Vocho'. En un comunicado posterior, la SSPC detalló que el detenido está acusado de ser un "operador logístico de un grupo delictivo encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica".

Supuestamente, el año pasado coordinó la venta de 10.000 píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos. El sobrino de 'El Chapo' sería miembro del Cartel de Sinaloa, designado como terrorista por Washington el año pasado, en concreto de la facción Los Chapitos. Después de un trabajo de investigación y de vigilancia aérea, agentes mexicanos lo localizaron en un inmueble en Nogales, donde accedieron después de que un juez aprobara la orden de registro. "Tras un despliegue operativo se cumplimentó el mandamiento judicial y se detuvo a Isai 'N'. Le aseguraron dos armas de fuego largas y cartuchos", explicaron las autoridades, quienes precisaron que el domicilio en cuestión quedó bajo resguardo policial. En el operativo contra el presunto miembro del Cartel de Sinaloa participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional o de la Secretaría de la Marina (Semar).