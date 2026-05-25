Maestros protestan y tensan el Zócalo de México a días del Mundial

Ciudad de México, México.- México blindó este lunes el Zócalo capitalino ante el intento de miles de maestros de instalar un plantón en la principal plaza pública, a semanas del Mundial de Fútbol 2026 y mientras avanzan en el lugar los preparativos para el FIFA Fan Festival, donde se transmitirán partidos del torneo que el 11 de junio será inaugurado en la Ciudad de México. Policías antimotines bloquearon los accesos al primer cuadro de la capital mexicana y replegaron a los manifestantes hacia calles aledañas como 5 de Mayo, donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciaron empujones, golpes y el uso de gases irritantes al intentar ingresar al Zócalo. De un lado quedaron los maestros, entre lonas, cartones y megáfonos; Del otro, filas de policías resguardaban una plaza donde continuaban los trabajos para instalar el FIFA Fan Festival y donde turistas y peatones seguían caminando con aparente normalidad.

"Nos reprimieron, nos pegaron, nos empujaron. Ahí está la represión", dijo a EFE Francisca Pérez, maestra de la sección 22 de Oaxaca (sur de México) —considerada una de las corrientes más combativas de la CNTE. Pérez aseguró que el Gobierno prometió durante la campaña derogar la ley de pensiones para maestros y trabajadores del Estado, pero “como magisterio no vemos un cambio”. Del otro lado de las vallas, trabajadores avanzan en la instalación de estructuras y pantallas para el FIFA Fan Festival, el espacio donde en unas semanas se transmitirán los partidos del Mundial en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, sede de la Presidencia. Para los maestros, el operativo policial y los preparativos rumbo al torneo reflejan que el Gobierno prioriza la imagen internacional de la capital por encima de sus demandas laborales y de pensiones.

“Dales pan y circo al pueblo y los tendrás felices”, dijo Pérez al criticar que, mientras artistas y grupos internacionales como la banda surcoreana BTS fueron recibidos en el Palacio Nacional, los maestros movilizados siguen sin ser atendidos. Maestros de la Sección 22 de Oaxaca (sur de México) aseguraron que unos 8.000 docentes oaxaqueños participaran ya en las movilizaciones en la capital mexicana y advirtieron que más contingentes continuarían llegando en los próximos días. Los manifestantes adelantaron que mantendrán el plantón en calles cercanas al Zócalo y que buscarán ingresar nuevamente a la plaza. “Vamos a tratar de llegar al Zócalo, porque el Zócalo no es de ellos, es de los mexicanos”, afirmó Pérez. Los maestros aseguraron que las protestas continuarán en los próximos días y que más contingentes de otros estados llegarán a la capital previo al parón nacional convocado para el 1 de junio. Pepe Martínez, integrante de la dirección política de la CNTE, aseguró que el Gobierno “está mostrando su verdadera cara” al cerrarles el acceso al Zócalo mientras intenta proteger la imagen de la principal plaza pública rumbo al Mundial.