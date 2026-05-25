Nolan sobre Lupita Nyong'o como Helena en "La odisea": "Siempre fue mi primera opción

La elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya en la nueva adaptación de "La odisea" de Christopher Nolan encendió un intenso debate en redes sociales. Aquí el desglose.
En declaraciones recogidas por Elle, Nolan aseguró que Nyong’o fue su “primera y única opción” para interpretar a Helena de Troya.
El director destacó “la fuerza y la compostura” que la actriz aporta al personaje, señalando que esas cualidades eran esenciales para su visión del mito.
También elogió la naturalidad con la que proyecta presencia y autoridad, algo que consideró clave para encarnar a una figura tan icónica.
La actriz se pronunció y lo hizo sin entrar en confrontación directa. Defendió el proyecto recordando que se trata de “una historia mitológica”, no de una recreación histórica literal, y subrayó que el elenco “representa al mundo”.
Además, dejó claro que no piensa gastar energía justificando su presencia en el papel. Su postura ha sido respaldar la visión creativa de Nolan y enfocarse en el trabajo artístico.
La controversia explotó principalmente en redes sociales, donde usuarios —y figuras mediáticas como Elon Musk— cuestionaron el casting bajo argumentos de “fidelidad histórica” o acusaciones de “reescritura cultural”.
Buena parte de las críticas han sido señaladas por medios internacionales como comentarios con tintes raciales, mientras que defensores del casting recuerdan que Helena de Troya pertenece al terreno del mito y que el cine contemporáneo reinterpreta constantemente los relatos clásicos.
Un sector celebra la apuesta de Nolan por una lectura contemporánea del clásico, mientras otro critica lo que considera una reinterpretación excesivamente libre.
En comunidades cinéfilas y redes, muchos han destacado que la discusión terminó desplazándose del rigor mitológico hacia debates sobre representación racial en Hollywood.
Cabe mencionar que Nyong’o no solo interpretará a Helena de Troya, sino también a Clitemnestra, en un doble papel que ha elevado aún más las expectativas sobre su desempeño.
La película estrena el 17 de julio de 2026 en cines de Estados Unidos y en la mayoría de mercados internacionales, incluyendo su lanzamiento en formato IMAX, que será una de sus grandes apuestas técnicas.