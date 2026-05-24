"Agresión": El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch

El Festival de Cannes fue el escenario de un altercado que enfrenta a Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2025, con Giovanni Laguna, estilista vinculado a la figura de Fátima Bosch.
El caso se viralizó tras la publicación de videos donde la modelo aparece con sangre en el rostro señalando directamente al profesional como responsable de sus heridas.
Según el relato de Andrea Del Val en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la tensión entre ambos venía de tiempo atrás.
"Él quería que yo le pagara un dinero para dizque hacerme ganar", afirmó la venezolana en referencia a su etapa en los certámenes de belleza
Según su versión, el día del incidente decidió confrontarlo en el apartamento donde coincidían y fue entonces cuando el hombre tomó un zapato y la amenazó antes de que comenzara el forcejeo que le provocó las lesiones.
Las autoridades francesas arrestaron a Laguna tras recibir el aviso de testigos que escucharon gritos dentro del inmueble. Sin embargo, el estilista quedó en libertad horas después y ofreció su propia lectura de los hechos a través de sus redes sociales.
"Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso que tiene aquí", declaró Laguna, quien atribuyó las heridas a un accidente durante el forcejeo. Según su versión, al intentar quitarle el teléfono a la modelo tropezó con una cámara y un trípode de metal cuya estructura impactó el rostro de ella. El estilista también afirmó que fue la propia Del Val quien lo golpeó a él con el celular y a patadas, y calificó lo ocurrido de "show" premeditado.
Laguna reconoció haber intentado romper el dispositivo para evitar la difusión del video, dato que no desmintió en ningún momento de su declaración pública.
Andrea Del Val, por su parte, aseguró haber recibido llamadas anónimas ofreciéndole dinero a cambio de retirar la denuncia. La conductora Kerly Ruiz mostró en cámara fotografías exclusivas de las lesiones que presentaba la modelo en el rostro.
Hasta el momento, ninguna autoridad francesa ha emitido un comunicado oficial con los detalles del incidente, y Fátima Bosch no se ha pronunciado sobre el caso.