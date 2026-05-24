  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

"Agresión": El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch

Andrea Del Val apareció en redes sociales con sangre en el rostro apuntando a Giovanni Laguna como su agresor. Él fue detenido y luego liberado

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 13:58
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
1 de 10

El Festival de Cannes fue el escenario de un altercado que enfrenta a Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2025, con Giovanni Laguna, estilista vinculado a la figura de Fátima Bosch.

 Foto: Instagram
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
2 de 10

El caso se viralizó tras la publicación de videos donde la modelo aparece con sangre en el rostro señalando directamente al profesional como responsable de sus heridas.

 Foto: Instagram
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
3 de 10

Según el relato de Andrea Del Val en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la tensión entre ambos venía de tiempo atrás.

 Foto: Instagram
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
4 de 10

"Él quería que yo le pagara un dinero para dizque hacerme ganar", afirmó la venezolana en referencia a su etapa en los certámenes de belleza

 Foto: Instagram
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
5 de 10

Según su versión, el día del incidente decidió confrontarlo en el apartamento donde coincidían y fue entonces cuando el hombre tomó un zapato y la amenazó antes de que comenzara el forcejeo que le provocó las lesiones.

 Foto: Instagram
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
6 de 10

Las autoridades francesas arrestaron a Laguna tras recibir el aviso de testigos que escucharon gritos dentro del inmueble. Sin embargo, el estilista quedó en libertad horas después y ofreció su propia lectura de los hechos a través de sus redes sociales.

 Foto: Instagram
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
7 de 10

"Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso que tiene aquí", declaró Laguna, quien atribuyó las heridas a un accidente durante el forcejeo. Según su versión, al intentar quitarle el teléfono a la modelo tropezó con una cámara y un trípode de metal cuya estructura impactó el rostro de ella. El estilista también afirmó que fue la propia Del Val quien lo golpeó a él con el celular y a patadas, y calificó lo ocurrido de "show" premeditado.

 Foto: Instagram
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
8 de 10

Laguna reconoció haber intentado romper el dispositivo para evitar la difusión del video, dato que no desmintió en ningún momento de su declaración pública.

 Foto: Instagram
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
9 de 10

Andrea Del Val, por su parte, aseguró haber recibido llamadas anónimas ofreciéndole dinero a cambio de retirar la denuncia. La conductora Kerly Ruiz mostró en cámara fotografías exclusivas de las lesiones que presentaba la modelo en el rostro.

 Foto: Instagram
Agresión: El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch
10 de 10

Hasta el momento, ninguna autoridad francesa ha emitido un comunicado oficial con los detalles del incidente, y Fátima Bosch no se ha pronunciado sobre el caso.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos