"Agresión": El escándalo de Miss Venezuela y el estilista de Fátima Bosch

"Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso que tiene aquí", declaró Laguna, quien atribuyó las heridas a un accidente durante el forcejeo. Según su versión, al intentar quitarle el teléfono a la modelo tropezó con una cámara y un trípode de metal cuya estructura impactó el rostro de ella. El estilista también afirmó que fue la propia Del Val quien lo golpeó a él con el celular y a patadas, y calificó lo ocurrido de "show" premeditado.