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Bad Gyal capitaliza su show con Bad Bunny y escala en ventas con "Más cara"

Tras su comentada aparición junto a Bad Bunny en el arranque de su gira en Barcelona, la cantante celebró un nuevo logro con "Más cara", que lideró las ventas en formato vinilo en España

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 10:36
Bad Gyal capitaliza su show con Bad Bunny y escala en ventas con Más cara

En lo que a la lista general se refiere, que contempla tanto ventas físicas como reproducciones, Bad Gyal tuvo que conformarse con el segundo puesto.

 Foto: Instagram.

Madrid, España.- La cantante española Bad Gyal puede presumir de haber forjado otra gran semana en su carrera musical gracias no solo a su mediática colaboración en vivo en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona (España), sino también por el empuje que tuvo la edición en vinilo de su último disco, 'Más cara'.

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El suyo fue el álbum más vendido en este formato, dos meses después de que se produjera su lanzamiento digital, y está ya certificado como disco de bronce, de acuerdo con datos publicados este lunes por Promusicae, la asociación de productores musicales que representa a la industria discográfica española.

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El top 10 de álbumes durante la semana del 15 y el 21 de mayo aparece dominado por viejos conocidos y exnúmeros 1, como 'Debí tirar más fotos', de Bad Bunny (que es tercero, a la espera del tirón que tendrán sus conciertos en España en las próximas semanas); 'Por si mañana no estoy', del puertorriqueño Omar Courtz (cuarto); 'Lux', de Rosalía (sexto), y 'Cuarto azul', de Aitana (noveno).

En lo que a la lista general se refiere, que contempla tanto ventas físicas como reproducciones, Bad Gyal tuvo que conformarse con el segundo puesto.

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El vinilo no le ayudó a lograr al fin ese número 1, pero sí a escalar de nuevo posiciones, volviendo a la posición de plata, solo por detrás de 'El baifo', de Quevedo, que lleva 4 semanas inamovible del primer lugar, con calificación, de momento, de disco de platino.

El rapero canadiense Drake, que lanzó un órdago con la publicación simultánea de tres discos de estudio, logró situar al menos uno de ellos, 'Iceman', el más mediático, en la octava plaza.

Peor suerte corrieron otros estrenos, los dos del ámbito urbano latino: 'Secho Gang', de Sech, hubo de conformarse con el puesto 33, mientras que 'Loco x Volver', el disco familiar con el que Maluma volvía al formato LP después de tres años, debutó lejos de las plazas de honor, en el 37.

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Asimismo, en una clasificación habitualmente dominada por la novedad y el ámbito musical urbano, es notable la subida del clásico 'Billie Jean' de Michael Jackson, que aparece en el undécimo puesto gracias al empuje internacional de la banda sonora del 'biopic' dedicado al 'Rey del Pop'.

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Redacción web
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