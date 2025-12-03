¿Quién fue el artista más escuchado en el mundo en Spotify en 2025?

Madrid, España.- Después de darle un descanso momentáneo a la corona, el puertorriqueño Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año en Spotify a nivel global, según desveló este miércoles la plataforma sueca con los datos de 2025.

Además, la balada 'Die With A Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars, fue la canción de mayor éxito en todo el planeta.

Bad Bunny es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial pues sus temas fueron los más reproducidos entre 2020 y 2022, momento en el que le tomó el relevo durante dos años consecutivos Taylor Swift.

El lanzamiento de su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' en 2025, que ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado la corona.