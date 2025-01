Birds of a Feather, de Billie Eilish, la más descargada en Spotify

1

Nueva York, Estados Unidos.- La canción de Billie Eilish, Birds of a Feather, se ha coronado en 2024 como el tema más descargado del mundo en la popular aplicación Spotify, por delante de otros temas de Sabrina Carpenter y de Benson Boone.

Birds of a Feahter, tema principal de su tercer álbum Hit Me Hard and Soft, tuvo 1,781 millones de reproducciones (a razón de 6 millones al día), y ya ha sido además nominada a tres premios Grammy, incluido el premio a Mejor canción del año.