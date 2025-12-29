Es falsa la portada atribuida a EL HERALDO sobre la asistencia de Trump a la toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una supuesta portada atribuida a EL HERALDO en la que informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la toma de posesión del presidente electo, Nasry Asfura. Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de una portada creada digitalmente y que no pertenece a la autoría de la marca, según constató EH Verifica. "Sería increíble BIENVENIDO SERÁ SEÑOR PRESIDENTE DONALD TRUMP", dice una publicación en Facebook compartida decena de veces desde el 26 de diciembre del 2025.

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, fue declarado oficialmente presidente electo el 24 de diciembre de 2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras superar a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por una diferencia de 27,026 votos. Días antes de las elecciones generales del 30 de noviembre, Donald Trump manifestó públicamente su apoyo a Asfura. A través de su cuenta en Truth Social, respaldó al aspirante del Partido Nacional como su candidato preferido en la contienda electoral, señalando que, según él, era el único con el que la administración estadounidense estaría dispuesta a trabajar en caso de resultar ganador.

Creada digitalmente

Una búsqueda en el sitio web de EL HERALDO, en la sección “Edición PDF”, no localizó la portada viral en ninguna de las ediciones oficiales. Aunque la supuesta primera plana contiene elementos similares a los de la marca, una revisión visual evidencia varias inconsistencias típicas de contenidos generados con inteligencia artificial (IA). El titular principal dice “TOMA OF POSESICIÓN”, mezclando inglés y español de manera incorrecta. Mientras que los titulares grandes son legibles, el texto de las columnas pequeñas es incoherente, con letras mezcladas y palabras sin sentido gramatical, un error común en modelos de generación de imágenes por IA. En los recuadros inferiores aparecen palabras y frases sin sentido, con combinaciones extrañas como “Yeria”, “romesda” o “corde”. Además, la tipografía no es la utilizada por el medio en sus primeras planas. Las fotografías de las notas secundarias muestran rostros con rasgos antinaturales, ojos asimétricos y facciones desdibujadas, y los iconos de redes sociales junto con los textos informativos en la esquina superior derecha aparecen borrosos y sin detalles definidos. También los números y códigos pequeños que suelen aparecer en la parte superior (precio, ediciones, códigos de barras) están con caracteres aleatorios sin estructura lógica. Del mismo modo, la imagen del mandatario estadounidense presenta indicios de haber sido creada con IA. Una inspección visual revela que rostro presenta textura suavizada, carece de las imperfecciones naturales, poros detallados o arrugas naturales en la cara de Trump. De igual modo, el fondo con las banderas tiene un desenfoque y no corresponde a la original de Estados Unidos.

Al analizar la portada con la herramienta Decopy AI, especializada en la detección de contenido digital, se registró un 96 % de probabilidad de que la imagen haya sido generada con IA.