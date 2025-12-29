¿Cuánto suman las rebajas acumuladas a combustibles en diciembre 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Dos de los combustibles de mayor demanda en el territorio hondureño acumularon rebajas de más de seis lempiras durante diciembre.

Así lo constató EL HERALDO con base a los valores oficializados semanalmente por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

A partir de la fecha uno de este mes el queroseno y la gasolina regular han sostenido cuatro reducciones, traduciéndose en un alivio para las finanzas de los consumidores.

De cotizarse a 80.58 lempiras el galón de queroseno en la última semana de noviembre, este carburante tuvo un abaratamiento de 6.12 lempiras en el Distrito Central y pasó a costar 74.46 lempiras hasta el 4 de enero de 2026.

La misma tendencia a la baja ha generado una disminución acumulada de 5.13 lempiras por galón de la gasolina regular que cerrará el año con un precio en bomba de 90.55 lempiras.

El diésel que es considerado como el refinado del petróleo que mueve la economía se compra a 85.48 lempiras y que durante dos septenarios reportó descuentos que sumaron 3.52 lempiras por galón.

En el caso de la gasolina superior de 95 octanos logró descender los 100 lempiras por mermas que alcanzaron 2.26 lempiras, por lo que en las estaciones de servicio se adquiere a 99.33 lempiras.

El Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular es el único producto que registró tres alzas por 47 centavos.