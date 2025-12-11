  1. Inicio
¿De cuánto ha sido el aumento acumulado al diésel y gasolina superior?

La gasolina regular y el queroseno sumaron dos rebajas consecutivas desde inicios de diciembre, de conformidad a la estructura definida por la Sen

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 17:51
Por la temporada de invierno en los Estados Unidos de América el diésel y queroseno suelen subir, sin embargo, uno de estos carburantes ha descendido, mientras que la gasolina superior también conserva una tendencia alcista a nivel local.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Solo dos de los refinados del petróleo con más demanda en el territorio hondureño se han mantenido al alza hace varias semanas.

Se trata del diésel que ha aumentado 3.55 lempiras desde el pasado 3 de noviembre, es decir en los últimos cinco septenarios y se cotiza a 91.22 lempiras por galón, constató EL HERALDO.

Otro de los combustibles con encarecimiento sostenido es la gasolina superior de 95 octanos que ha pasado de 101.16 lempiras a 103.43 lempiras, un incremento acumulado de 2.27 lempiras.

Entretanto, la gasolina regular y el queroseno sumaron dos rebajas consecutivas por 55 centavos y 1.14 lempiras, respectivamente.

El Gas Licuado Propano (GLP) de uso doméstico se encuentra congelado en todas sus presentaciones, por lo que no ha sufrido variaciones en su costo.

Para el diésel y la gasolina regular se encuentra vigente el subsidio parcial, sin embargo, solo se aplica cuando experimentan elevaciones.

¿Qué medidas se podrían aplicar para promover el ahorro de combustibles?

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

