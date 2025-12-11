¿De cuánto ha sido el aumento acumulado al diésel y gasolina superior?

Tegucigalpa, Honduras.- Solo dos de los refinados del petróleo con más demanda en el territorio hondureño se han mantenido al alza hace varias semanas.

Se trata del diésel que ha aumentado 3.55 lempiras desde el pasado 3 de noviembre, es decir en los últimos cinco septenarios y se cotiza a 91.22 lempiras por galón, constató EL HERALDO.

Otro de los combustibles con encarecimiento sostenido es la gasolina superior de 95 octanos que ha pasado de 101.16 lempiras a 103.43 lempiras, un incremento acumulado de 2.27 lempiras.

Entretanto, la gasolina regular y el queroseno sumaron dos rebajas consecutivas por 55 centavos y 1.14 lempiras, respectivamente.

El Gas Licuado Propano (GLP) de uso doméstico se encuentra congelado en todas sus presentaciones, por lo que no ha sufrido variaciones en su costo.

Para el diésel y la gasolina regular se encuentra vigente el subsidio parcial, sin embargo, solo se aplica cuando experimentan elevaciones.