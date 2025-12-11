31 años de tradición: Nacimiento inspirado en "El Buen Pastor" abre sus puertas

Con la temática "El Buen Pastor", la familia de doña Flora sigue su legado con los nacimientos y los invita a vivir una experiencia inspirada en las enseñanzas del evangelista San Juan 10:1-27. Conoce los horarios y días que puedes visitarlo:
La época navideña comenzó, y los famosos "nacimientos" son la representación plasmada en figuras de lo que significa, para algunos, esta fecha: el nacimiento de Jesús. (En imagen se muestra la representación de la última cena de Jesús con sus discípulos).
Sin embargo, la Biblia inspira a otros a tomar historias y convertirlas en una obra de figuras representativas, para que, en esta fecha, los hondureños la recuerden con fe.
"El Buen Pastor guía, protege y cuida a sus ovejas con amor y fidelidad, enseñando fe, confianza y entrega", según San Juan 10:1-27, cita emblema de su temática.
Cada escena representa al "Buen Pastor" como autoridad, guía, protección y cuidado, mostrando con figuras vivas el significado de ser un Pastor con la familia.
Esta obra fue elaborada entre el domingo 7 y martes 9 de diciembre, con 25 horas de dedicación, culminando a las 5:00 a.m.
Cada año, esta tradición familiar, iniciada hace 31 años por doña Flora, se ha convertido en un legado de fe, transmitiendo un mensaje a los que han llegado a visitar esta obra.
Para conocerlo, lo puedes visitar en el Barrio El Chile, media cuadra abajo del Kinder Mundo Maravilloso, de lunes a domingo, en horario de 4:00 p.m. a 10:00 p.m
Tampoco puede faltar la representación del nacimiento de Jesús que, aunque la Biblia no indica una fecha exacta de su nacimiento, algunos religiosos la relacionan con los últimos días de diciembre.
Las figuras representan a Jesús como el Buen Pastor, sosteniendo un cordero en señal de amor y cuidado.
Cada año, el legado de doña Flora está haciendo llegar un mensaje de motivación y conciencia al prójimo y sociedad hondureña. Una obra hecha con amor y dedicación.