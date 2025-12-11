Luis Redondo es consultado por qué no salió reelecto como diputado al Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), participó en el Bicentenario del Ejercito de Honduras, donde también estuvo la presidenta Xiomara Castro y Rebeca Ráquel Obando, titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tras participar en este evento, Redondo fue consultado por qué no salió reelecto como diputado por Cortés y dejó entrever que todo se debe a un "fraude".

Luis Redondo se ubica en el lugar 45 de los 20 que se eligen en Cortés y ya no tiene posibilidades de reelegirse. "No lo sé si estoy entrando, pero sí le puedo decir lo siguiente: si yo entro voy a seguir la directriz del partido, nosotros no vamos a reconocer un veredicto que ha sido viciado por fraude electoral y que manchas del narcotráfico. Esperen que pase el tiempo porque los hecho van a ir hablando por sí solos", aseguró. ¿Por qué no salió reelecto en Cortés? Le volvieron a preguntar, respondiendo: "Después de todo el fraude que hay yo no le podría decir. Varias cosas hay que revisar".