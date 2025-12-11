Luis Redondo es consultado por qué no salió reelecto como diputado al Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), participó en el Bicentenario del Ejercito de Honduras, donde también estuvo la presidenta Xiomara Castro y Rebeca Ráquel Obando, titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tras participar en este evento, Redondo fue consultado por qué no salió reelecto como diputado por Cortés y dejó entrever que todo se debe a un "fraude".
Luis Redondo se ubica en el lugar 45 de los 20 que se eligen en Cortés y ya no tiene posibilidades de reelegirse.
"No lo sé si estoy entrando, pero sí le puedo decir lo siguiente: si yo entro voy a seguir la directriz del partido, nosotros no vamos a reconocer un veredicto que ha sido viciado por fraude electoral y que manchas del narcotráfico. Esperen que pase el tiempo porque los hecho van a ir hablando por sí solos", aseguró.
¿Por qué no salió reelecto en Cortés? Le volvieron a preguntar, respondiendo: "Después de todo el fraude que hay yo no le podría decir. Varias cosas hay que revisar".
Luis Redondo se ha desempeñado como titular del Poder Legislativo desde enero del 2022 en un proceso polémico donde no obtuvo los votos requeridos.
En Cortés ya se han escrutado el 99.40% de actas que representan 19,052 de 19,167.
Mientras 2,773 presentan inconsistencia e irán a escrutinio especial.