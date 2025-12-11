Sociedad civil exige respeto al proceso electoral tras 11 días sin tener resultados

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones de la sociedad civil de Honduras exigieron este jueves "respeto al proceso electoral" de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados oficiales todavía no se conocen a falta de un nuevo escrutinio con al menos 2,773 actas que presentan inconsistencias. "Exigimos respeto al proceso electoral, hacemos un llamado al orden y la cordura, y expresamos nuestro rechazo a las convocatorias que buscan sembrar inestabilidad y desconocer el ejercicio cívico del 30 de noviembre", indicaron en un comunicado alrededor de una veintena de organizaciones, entre ellas la Iglesia católica, el Colegio de Abogados, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el sector privado y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). La declaración pública de los sectores de la sociedad civil se produce en medio de la crisis poselectoral que atraviesa Honduras mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el proceso de declaratoria oficial de resultados, para lo que tiene 30 días desde que se celebraron los comicios.

Los suscriptores del documento calificaron de "inaceptables" los intentos de actores políticos que, según señalan, buscan desconocer la voluntad popular y generar incertidumbre en un momento crítico para Honduras, en alusión tácita al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), que aduce haber "en marcha un fraude electoral". Además, exhortaron a mantener el orden y la cordura frente a convocatorias que, según ellos, pretenden sembrar inestabilidad y desconocer los resultados de las elecciones. "Consideramos inaceptable y condenamos que actores políticos pretendan desconocer la voluntad popular y generar incertidumbre en un momento en que el país necesita unidad y respeto al orden democrático", subraya la declaración. Además recordaron que las más de 2.700 actas con inconsistencias deben ser sometidas al proceso de revisión especial contemplado en la Ley Electoral, en el que los partidos políticos tienen tanto el derecho como el deber de participar.