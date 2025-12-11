¿Qué zonas de Honduras no tendrá luz este viernes 12 de diciembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Según el calendario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), este viernes -12 de diciembre- se realizarán interrupciones programadas del servicio en algunos barrios, colonias y aldeas en diferentes regiones del país. Los cortes están previstos entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. y afectarán sectores del noroccidente y centro-sur. La suspensión del suministro obedece a trabajos de mantenimiento correctivo, a transformador de potencia y cambio de poste. A continuación, el listado de las zonas que permanecerán sin energía eléctrica.

Distrito Central

En la capital, Tegucigalpa, la col. Centeno, Lincoln, San Eugenio, Cantarero López, parte de col. Altos del Paraíso, 14 de enero y zonas aledañas, estarán sin luz desde las 8:00 a 8:30 de la mañana hasta de 2:30 a 3:00 de la tarde.



Comayagua

Santa Cruz: El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo, Nueva EsperanzaTaulabé: San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de GuaZacapa: Horconcito, El MogoteSan José de Comayagua: La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La EsperanzaMeámbar: Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la PimientaSiguatepeque: El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito, Centro Educacional Adventista (CEA), El Cielito, La Quebradita y casco urbano de Las Vegas.

Cortés

Río Lindo, Cañaveral, La Virtud, El Zapote Tapiquilares, San Buenaventura, Generadora Río Blanco, San Francisco de Yojoa, Quebradas de Agua, Fundación AHLE, parte de aldea Oropéndolas, Granja Avícola La Unión, La Delta, Borbotón, Aysa, La Calera, Amapa, colonia San Juan, Santa Rosita, Casitas, San Antonio de Cortés, Granada, El Sitio, Vallecitos, San José de Cordoncillos, La Valencia, La Química, La Aurora, La Masica, La Calera, Los Hules, El Aguacate, La Chachona, El Sitio, Loma Larga, Tule, El Encanto, Guayabas Agrias, Providencia, Agua Sarca, Quebrada Seca y La Cuchilla.

