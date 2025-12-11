Sube recompensa por captura de asesinos del militar Angelo Parisano en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Tras casi ocho meses de su crimen, el Ejército de Estados Unidos anunció el aumento de la recompensa ofrecida por información que permita dar con el paradero de los asesinos del primer teniente estadounidense Marciano Angelo Parisano, ocurrido en Comayagua.
En su comunicado, el Departamento de Investigación Criminal del Ejército de EE UU (CID) ofrece ahora hasta 25,000 dólares a quien proporcione datos creíbles que conduzcan al arresto y condena del o los responsables del crimen.
El primer teniente Marciano Parisano, de 25 años, originario de Cibolo, Texas, y asignado al Primer Batallón del 228.º Regimiento de Aviación del Ejército de los Estados Unidos, fue hallado sin vida el 3 de mayo de 2025 en Comayagua, Honduras
El teniente Parisano se encontraba fuera de la base, en Comayagua, durante un permiso de salida cuando fue hallado sin vida a la orilla del Río Chiquito, en el departamento de Comayagua. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.
De acuerdo con un reportaje de Telemundo, Parisano había salido junto con dos amigos la noche del viernes 2 de mayo hacia un bar en Comayagua, horas antes de ser encontrado sin vida.
El gobierno de Estados Unidos informó que la Policía Nacional encabeza la investigación para determinar las causas de muerte del joven asignado a la base. Asimismo, informó que se involucrará en el caso la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos.
Cualquier persona con información relevante puede comunicarse a los números +1 (912) 547-4626 o WhatsApp +1 (571) 656-7842. La institución garantiza confidencialidad y anonimato a quienes lo soliciten.