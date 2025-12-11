Sube recompensa por captura de asesinos del militar Angelo Parisano en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Tras casi ocho meses de su crimen, el Ejército de Estados Unidos anunció el aumento de la recompensa ofrecida por información que permita dar con el paradero de los asesinos del primer teniente estadounidense Marciano Angelo Parisano, ocurrido en Comayagua.

En su comunicado, el Departamento de Investigación Criminal del Ejército de EE UU (CID) ofrece ahora hasta 25,000 dólares a quien proporcione datos creíbles que conduzcan al arresto y condena del o los responsables del crimen.

El primer teniente Marciano Parisano, de 25 años, originario de Cibolo, Texas, y asignado al Primer Batallón del 228.º Regimiento de Aviación del Ejército de los Estados Unidos, fue hallado sin vida el 3 de mayo de 2025 en Comayagua, Honduras