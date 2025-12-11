  1. Inicio
  2. · Sucesos

Sube recompensa por captura de asesinos del militar Angelo Parisano en Comayagua

El caso es considerado prioritario por Estados Unidos, que reafirma su compromiso de colaborar con Honduras para lograr justicia para el oficial

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 14:52
Sube recompensa por captura de asesinos del militar Angelo Parisano en Comayagua

El CID explicó que el pago de la recompensa dependerá de la veracidad y comprobación de la información proporcionada.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.- Tras casi ocho meses de su crimen, el Ejército de Estados Unidos anunció el aumento de la recompensa ofrecida por información que permita dar con el paradero de los asesinos del primer teniente estadounidense Marciano Angelo Parisano, ocurrido en Comayagua.

En su comunicado, el Departamento de Investigación Criminal del Ejército de EE UU (CID) ofrece ahora hasta 25,000 dólares a quien proporcione datos creíbles que conduzcan al arresto y condena del o los responsables del crimen.

El primer teniente Marciano Parisano, de 25 años, originario de Cibolo, Texas, y asignado al Primer Batallón del 228.º Regimiento de Aviación del Ejército de los Estados Unidos, fue hallado sin vida el 3 de mayo de 2025 en Comayagua, Honduras

El teniente Parisano se encontraba fuera de la base, en Comayagua, durante un permiso de salida cuando fue hallado sin vida a la orilla del Río Chiquito, en el departamento de Comayagua. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con un reportaje de Telemundo, Parisano había salido junto con dos amigos la noche del viernes 2 de mayo hacia un bar en Comayagua, horas antes de ser encontrado sin vida.

Grabaciones mostrarían qué pasó con el militar Angelo Parisano en Comayagua, ¿estaba acompañado?

El gobierno de Estados Unidos informó que la Policía Nacional encabeza la investigación para determinar las causas de muerte del joven asignado a la base. Asimismo, informó que se involucrará en el caso la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos.

Cualquier persona con información relevante puede comunicarse a los números +1 (912) 547-4626 o WhatsApp +1 (571) 656-7842. La institución garantiza confidencialidad y anonimato a quienes lo soliciten.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias