Reparaciones de tuberías derivan en nuevos baches en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​Las recientes reparaciones de tuberías ejecutadas por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) ​​​​​​en sectores del Distrito Central comenzaron a deteriorarse en menos de un mes, generando nuevos baches en las vías de Tegucigalpa y Comayagüela.

Durante noviembre, las cuadrillas de la UMAPS mantuvieron trabajos activos de restauración en Tuberías de aguas negras y potables que corrigieron un problema, pero generaron otro en la circulación vehicular.

Menos 30 días transcurrieron de las reparaciones que fueron asfaltadas para que se comenzaran a registrar agujeros. Para ejemplo, la reparación el 10 de noviembre de una tubería de agua potable averiada en la colonia Loarque, salida al sur.

La obra ya registra un gran aguejero que dificulta el flujo vial de al menos 25,000 vehículos que transitan por el sector diariamente.