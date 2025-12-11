Reparaciones de tuberías derivan en nuevos baches en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las recientes reparaciones de tuberías ejecutadas por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en sectores del Distrito Central comenzaron a deteriorarse en menos de un mes, generando nuevos baches en las vías de Tegucigalpa y Comayagüela.
Durante noviembre, las cuadrillas de la UMAPS mantuvieron trabajos activos de restauración en Tuberías de aguas negras y potables que corrigieron un problema, pero generaron otro en la circulación vehicular.
Menos 30 días transcurrieron de las reparaciones que fueron asfaltadas para que se comenzaran a registrar agujeros. Para ejemplo, la reparación el 10 de noviembre de una tubería de agua potable averiada en la colonia Loarque, salida al sur.
La obra ya registra un gran aguejero que dificulta el flujo vial de al menos 25,000 vehículos que transitan por el sector diariamente.
Incidencias
Vendedores de Comayagüela explicaron a EL HERALDO que la incidencia de calles irregulares también se registran en el sector de la cuarta avenida tras la reparación de una tubería de agua potable en el sector aledaño al Instituto Mixto Hibueras.
"Las autoridades resolvieron la problemática de la tubería, pero la calle quedó dañada e irregular, y para el mercado pasan muchos buses, carros y hasta los mismos vendedores con sus carretas", aseguró Dulce Estrada, vendedora del sector.
Posibles causas
Según Olvin Bejadano, ingeniero Industrial, la aparición de baches prematuros en varios sectores capitalinos se debe a varios factores: la calidad del material, demanda vehicular en la calle y las posibles filtraciones de agua.
"Cuando circulan vehículos pesados como rastras y contenedores en las calles y carreteras, el pavimento comienza a hundirse. También el agua se podría filtrar bajo el asfalto y debilitar las capas inferiores, lo que provoca que el terreno ceda y se formen los baches o cráteres que afectan la vía", apuntó el experto.
Ciudadanos consultados por este rotativo piden a las autoridades resolver la problemática que "diariamente se hace más grande" en la capital.
"Como conductores tenemos que esquivar esos baches, no pasó mucho tiempo y el tramo carretero de la salida al sur ya esta muy grande", aseguró Diego Martínez, conductor capitalino