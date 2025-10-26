Cierre temporal en el bulevar Fuerzas Armadas por reparación de tuberías

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que un tramo del bulevar Fuerzas Armadas permanecerá cerrado este domingo 26 de octubre hasta las 4:00 de la tarde, debido a trabajos de emergencia para reparar una tubería dañada que provocó un socavón en la vía. El problema se originó a inmediaciones del Country Club, rumbo a la salida al norte de la capital hondureña, donde una tubería de PVC que pasa por debajo del bulevar presentó severos daños tras un incendio de basura, según reportaron las autoridades municipales. “Ayer se reportó un daño ocasionado en una tubería de PVC que pasa por debajo del bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones del Country Club, y que generó un socavón en el pavimento”, explicó el alcalde capitalino Jorge Aldana.

El edil detalló que los equipos técnicos municipales realizaron una evaluación completa de la zona afectada y trabajan desde tempranas horas en el cambio y reparación de la tubería a lo ancho de la calle, con el fin de restablecer el paso vehicular lo más pronto posible. A través de un comunicado oficial, la alcaldía indicó que los trabajos se realizan bajo la coordinación de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en conjunto con personal de Mantenimiento Vial y Emergencias Municipales. Según el informe técnico preliminar, la tubería presentó signos de exposición al fuego, lo que debilitó su estructura y provocó el colapso del drenaje pluvial, generando el hundimiento del pavimento en ese sector. Por tal motivo, el paso vehicular permanece cerrado a inmediaciones de la colonia El Progreso de Comayagüela, específicamente en el tramo cercano al Country Club, para permitir las labores de sustitución de la línea dañada.