Cierran un carril de carretera de Santa Lucía a Valle de Ángeles: cuánto tardarán las reparaciones

Santa Lucía, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunciaron el cierre de un tramo vial en el kilómetro 12 de la carretera que conecta Tegucigalpa con los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles, a partir de este lunes 20 de octubre, debido a los severos daños provocados por las recientes lluvias. El cierre del paso vehicular comenzará después de las 9:00 de la mañana, con el fin de permitir que los ciudadanos que trabajan en Tegucigalpa puedan desplazarse antes del inicio de las obras.

La intervención se extenderá durante al menos cuatro días e incluirá la instalación de nuevas alcantarillas y excavaciones de hasta 10 metros de profundidad, que requerirán el uso de maquinaria pesada. El ministro de la SIT, Octavio Pineda, detalló que “cerraremos un carril donde cedió el tramo carretero. Vamos a trabajar corrido por 4 días para habilitarlo nuevamente con alcantarillas y la carpeta de rodadura. Habrá paso, pero será lento”.

La alcaldía de Santa Lucía informó que varias zonas se verán afectadas por el cambio de alcantarillado, incluyendo la Aldea Zarabanda, Montaña Grande, Caserío Manantiales de Agua Viva, Los Encinos, Quebrada Honda y los municipios de Valle de Ángeles, Cantarranas, Villa de San Francisco, así como la aldea de San Juancito de Tegucigalpa. La medida busca garantizar la seguridad de los conductores y facilitar los trabajos de reconstrucción en una zona que presenta hundimientos y obstrucciones causadas por la acumulación de basura. Un funcionario de la SIT explicó en Hoy Mismo que "ya se movilizó una retroexcavadora y una volqueta, pero necesitamos más maquinaria para realizar las excavaciones y la colocación de las estructuras de drenaje", e hizo un llamado a la población a no arrojar basura en quebradas y cunetas, ya que esto contribuye a nuevas emergencias.