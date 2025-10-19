Suspenden clases en Valle, Choluteca y en el Distrito Central este lunes 20 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación determinó suspender las clases presenciales este lunes 20 de octubre en todos los niveles y modalidades educativas en los departamentos de Valle y Choluteca, así como en el Municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, que se encuentran bajo alerta roja.
A través de un comunicado, publicado por el ministro de Educación, Daniel Sponda, "se instruye la suspensión de actividades presenciales en los centros educativos de los municipios donde las condiciones no permitan el desarrollo normal de clases, previa autorización de las autoridades departamentales o municipales competentes".
Sobre la decisión de suspender actividades en los centros educativos privados, el documento menciona que serán las autoridades de estas escuelas los que "deberán evaluar la viabilidad de desarrollar clases presenciales y, de ser necesario, implementar clases virtuales como medida preventiva".
Según las autoridades, la decisión se adopta luego de la actualización Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), sobre la persistencia de lluvias en gran parte del territorio nacional.
Alertas
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó este domingo que se extiende la alerta roja para los departamentos de Valle y Choluteca, así como para el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán.
Esto debido a las crecidas de los ríos Choluteca y Goascorán, la saturación de suelos y los daños provocados por las lluvias en las últimas horas.
De igual manera, se amplió la alerta amarilla para Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán.
Mientras que Copán, Santa Bárbara y Olancho se mantienen bajo alerta verde, al igual que los municipios aledaños al río Ulúa en Cortés, Yoro y Atlántida.