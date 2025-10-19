Suspenden clases en Valle, Choluteca y en el Distrito Central este lunes 20 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación determinó suspender las clases presenciales este lunes 20 de octubre en todos los niveles y modalidades educativas en los departamentos de Valle y Choluteca, así como en el Municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, que se encuentran bajo alerta roja.

A través de un comunicado, publicado por el ministro de Educación, Daniel Sponda, "se instruye la suspensión de actividades presenciales en los centros educativos de los municipios donde las condiciones no permitan el desarrollo normal de clases, previa autorización de las autoridades departamentales o municipales competentes".

Sobre la decisión de suspender actividades en los centros educativos privados, el documento menciona que serán las autoridades de estas escuelas los que "deberán evaluar la viabilidad de desarrollar clases presenciales y, de ser necesario, implementar clases virtuales como medida preventiva".