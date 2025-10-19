Extienden por 24 horas más alerta roja para el Distrito Central, Valle y Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó este domingo que se extiende la alerta roja para los departamentos de Valle y Choluteca, así como para el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán.
Esto debido a las crecidas de los ríos Choluteca y Goascorán, la saturación de suelos y los daños provocados por las lluvias en las últimas horas.
De igual manera, informa que se amplió la alerta amarilla para Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán.
Mientras que Copán, Santa Bárbara y Olancho se mantienen bajo alerta verde, al igual que los municipios aledaños al río Ulúa en Cortés, Yoro y Atlántida.
De acuerdo con el comunicado de Copeco, las alertas estarán vigentes por 24 horas más, a partir de las 12:00 del medio día de este domingo 19 de octubre.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el país continuará bajo la influencia de una vaguada en superficie vinculada a un sistema de baja presión en el Golfo de Fonseca.
"Esto provocará abundante nubosidad, lluvias y chubascos de moderados a fuertes en el occidente, sur y zonas del centro del territorio nacional", explica el ente.