Extienden por 24 horas más alerta roja para el Distrito Central, Valle y Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó este domingo que se extiende la alerta roja para los departamentos de Valle y Choluteca, así como para el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán.

Esto debido a las crecidas de los ríos Choluteca y Goascorán, la saturación de suelos y los daños provocados por las lluvias en las últimas horas.

De igual manera, informa que se amplió la alerta amarilla para Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán.