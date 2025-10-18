Familia huye tras caída de alud de tierra sobre su vivienda en La Paz

La Paz, Honduras.- Momentos de terror vivieron los miembros de una familia en la aldea Ojo de Agua, Lauterique, La Paz, cuando un alud de tierra cayó sobre su vivienda. Ante las constantes lluvias que han caído sobre el país, una mujer grababa el peligro que corría su vivienda por un posible alud de tierra. Fue en ese momento, que la mujer logró captar el momento exacto en que la tierra se venía abajo cayendo sobre su casa, cuando inmediatamente gritó "¡Vámonos!".

Al fondo se escucha gritar a una niña, quien sale despavorida por el temor a quedar soterrada tras el deslave de tierra. La mujer y la niña lograron salir ilesas del incidente, pero mantienen temor que con la continuación de las lluvias el desprendimiento de tierra sea mayor y provoque una tragedia.

Alerta amarilla

Actualmente, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene en alerta amarilla al departamento de La Paz por las fuertes lluvias que han azotado la zona debido a una vaguada de altura que está provocando fuertes lluvias en el territorio nacional. Los departamentos de Comayagua, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán, excepto por el Distrito Central, se mantienen en alerta amarilla. Asimismo, mantiene bajo alerta roja el Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, así como los municipios de Alianza, en Valle, debido a la crecida de los ríos Choluteca y Goascorán.