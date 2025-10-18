Emergencias climáticas golpean el DC con pérdidas de L350 millones, según alcalde Aldana

Las intensas lluvias que azotan Honduras en octubre han dejado un fuerte impacto en la capital, con más de mil incidencias climáticas y pérdidas que rondan los 350 millones de lempiras, según informó este viernes el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana.
Entre las afectaciones más graves se registran deslizamientos, inundaciones y daños estructurales que han golpeado a decenas de comunidades en Tegucigalpa y zonas aledañas.
Aldana instó al Parlamento hondureño a aprobar recursos necesarios para atender a los damnificados y evacuados en el país centroamericano, a quienes garantiza que recibirán "atención humanitaria".
Ante la magnitud de los daños, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su solidaridad con los afectados y anunció la asignación de 500 millones de lempiras para atender las necesidades prioritarias de la población.
El anuncio se dio tras una reunión de emergencia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en la que se coordinaron acciones de respuesta, búsqueda y protección a las comunidades afectadas por inundaciones, derrumbes y el colapso de drenajes.
“Nos solidarizamos con las personas afectadas por estas tormentas, pero sepan que el Gobierno está presente y listo para atender las necesidades primordiales de la población que hoy está sufriendo”, subrayó la mandataria en conferencia de prensa.
La Secretaría de Finanzas deberá liberar los fondos con acompañamiento de la Secretaría de Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas para destinarlos a ayuda humanitaria, reparaciones de infraestructura crítica y atención médica y de albergues.
El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), José Fortín, informó que los recursos serán reglamentados este mismo día mediante un decreto ejecutivo para obras de emergencia y reconstrucción en todo el país.
En el Distrito Central, se espera que se presente un informe de evaluación de daños que detalle las necesidades y prioridades de inversión por proyecto.
Según datos oficiales, las lluvias han dejado 15 personas fallecidas, 2.033 viviendas dañadas y 76 destruidas totalmente.
Además, 91 comunidades permanecen incomunicadas debido a crecidas de ríos, deslizamientos y daños en la red vial.
Las autoridades mantienen alerta roja en cuatro municipios de Francisco Morazán, Valle y Choluteca, mientras otros nueve departamentos están en alerta amarilla y tres en alerta verde.