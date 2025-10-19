Severas inundaciones se viven en Zarabanda, Santa Lucía

Santa Lucía, Honduras.-Varios sectores de Honduras se siguen viendo afectados por las fuertes lluvias que han azotado el territorio nacional.

Una de ellas es Santa Lucía, municipio de Francisco Morazán, que desde el sábado presenta severas inundaciones que mantienen bajo el agua algunas casas.

Julio Avilez, alcalde de Santa Lucía, detalló que ellos están haciendo todo lo posible para poder ayudar a las familias que tienen sus casas con el agua hasta el techo en el sector de Zarabanda.