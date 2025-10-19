Severas inundaciones se viven en Zarabanda, Santa Lucía

Santa Lucía, Honduras.-Varios sectores de Honduras se siguen viendo afectados por las fuertes lluvias que han azotado el territorio nacional.
Una de ellas es Santa Lucía, municipio de Francisco Morazán, que desde el sábado presenta severas inundaciones que mantienen bajo el agua algunas casas.
Julio Avilez, alcalde de Santa Lucía, detalló que ellos están haciendo todo lo posible para poder ayudar a las familias que tienen sus casas con el agua hasta el techo en el sector de Zarabanda.
De igual manera, Avilez pide ayuda al gobierno central, pues la calle a la altura del kilómetro 12 se encuentra a punto de ceder y corren peligro de quedar incomunicados.
"Enviamos una nota al ministro de la SIT, Octavio Pineda, para que se hiciera presente y viniera a evaluaramos el problema para ver qué se puede hacer, seguimos a la espera de que vengan y nos acompañen, porque como les digo esta es una arteria muy importante que se usa todos los días", dijo a Hoy Mismo.
"Lo importante es que la obra se desarrolle y que cuidemos vidas y que pongamos a salvo a todas las familias que tenemos aquí", siguió.