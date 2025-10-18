Vaguada dejará lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país este domingo

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie, asociada a la circulación de vientos de un sistema de baja presión ubicado al sur del Golfo de Fonseca, dejará lluvias y chubascos este domingo 19 de octubre en gran parte del país, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). “El sistema nos estará generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles o moderados en la mayor parte del territorio nacional”, detalló Ochoa. El pronosticador explicó que las precipitaciones serán más intensas y con actividad eléctrica en el occidente, el centro, el sur, así como en áreas del norte y suroriente del país.

De acuerdo con Cenaos, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la interacción de la vaguada con el sistema de baja presión, lo que incrementará la humedad y la inestabilidad sobre el territorio hondureño. Ochoa precisó que el oleaje en la costa norte se mantendrá dentro de los rangos normales, con alturas de entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca será levemente alterado, con alturas de entre dos y cuatro pies. Respecto a las temperaturas, el pronosticador informó que Tegucigalpa registrará una máxima de 27 °C y una mínima de 19 °C.