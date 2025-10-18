Vaguada dejará lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país este domingo

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie, asociada a la circulación de vientos de un sistema de baja presión ubicado al sur del Golfo de Fonseca, dejará lluvias y chubascos este domingo 19 de octubre en gran parte del país, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“El sistema nos estará generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles o moderados en la mayor parte del territorio nacional”, detalló Ochoa.
El pronosticador explicó que las precipitaciones serán más intensas y con actividad eléctrica en el occidente, el centro, el sur, así como en áreas del norte y suroriente del país.
De acuerdo con Cenaos, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la interacción de la vaguada con el sistema de baja presión, lo que incrementará la humedad y la inestabilidad sobre el territorio hondureño.
Ochoa precisó que el oleaje en la costa norte se mantendrá dentro de los rangos normales, con alturas de entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca será levemente alterado, con alturas de entre dos y cuatro pies.
Respecto a las temperaturas, el pronosticador informó que Tegucigalpa registrará una máxima de 27 °C y una mínima de 19 °C.
En la región central se esperan máximas de 30 °C y mínimas de 20 °C; en la región insular, máximas de 32 °C y mínimas de 27 °C; y en la región norte, máximas de 32 °C y mínimas de 24 °C.
En el oriente, las temperaturas oscilarán entre los 32 °C de máxima y 22 °C de mínima, mientras que en el sur se pronostican máximas de 32 °C y mínimas de 24 °C.
Finalmente, en la región occidental se prevé un ambiente más fresco, con máximas de 27 °C y mínimas de 14 °C, según el reporte de Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).