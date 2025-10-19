Casas bajo el agua en Santa Lucía: fuertes lluvias agravan la emergencia

Varias viviendas en la aldea Zarabanda, municipio de Santa Lucía, permanecen bajo el agua tras las fuertes lluvias registradas desde el sábado, provocando severas inundaciones y riesgo de incomunicación en la zona. La emergencia se suma al impacto de las precipitaciones a nivel nacional, que ya han dejado 16 personas fallecidas y más de 34,000 afectadas, según organismos de protección civil.