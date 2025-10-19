  1. Inicio
Casas bajo el agua en Santa Lucía: fuertes lluvias agravan la emergencia

A nivel nacional, las precipitaciones han dejado 16 muertos, más de 34,000 personas afectadas, viviendas destruidas y comunidades incomunicadas

  • 19 de octubre de 2025 a las 17:45
Varias viviendas en la aldea Zarabanda, municipio de Santa Lucía, permanecen bajo el agua tras las fuertes lluvias registradas desde el sábado, provocando severas inundaciones y riesgo de incomunicación en la zona. La emergencia se suma al impacto de las precipitaciones a nivel nacional, que ya han dejado 16 personas fallecidas y más de 34,000 afectadas, según organismos de protección civil.

 Foto: EFE
En el kilómetro 12 de la carretera a Santa Lucía, la vía presenta graves daños y está a punto de ceder, lo que pone en peligro a los habitantes de Zarabanda y comunidades aledañas.

Foto: EFE
El alcalde del municipio, Julio Avilez, aseguró que se está brindando apoyo a las familias cuyas casas resultaron anegadas. “Tenemos viviendas con el agua hasta el techo”, alertó, al tiempo que pidió asistencia al gobierno central para atender la emergencia vial.

 Foto: EFE
Avilez informó que enviaron una nota al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Honduras para que técnicos evalúen el terreno y definan acciones urgentes.

 Foto: EFE
“Esta es una arteria muy importante que se usa todos los días, necesitamos que se actúe de inmediato”, manifestó.

 Foto: EFE
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras reportó que las lluvias han afectado a 7,075 familias, equivalente a 34,073 personas.

 Foto: EFE
Además, 3,735 viviendas han resultado dañadas y 87 fueron destruidas. También se registran 97 comunidades incomunicadas, seis puentes destruidos, uno dañado y 14 carreteras con afectaciones, mientras una ha colapsado por completo.

 Foto: EFE
La víctima más reciente es un joven de 22 años que murió por sumersión en la aldea San Juan del Rancho, al este de Tegucigalpa.

Foto: Ejército de Honduras
Su cuerpo fue recuperado por el Cuerpo de Bomberos de Honduras un día después de ser arrastrado por un río cuando intentaba cruzarlo en motocicleta.

 Foto: Ejército de Honduras
Las autoridades mantienen vigilancia sobre una onda tropical en el Mar Caribe, con un 30 % de probabilidad de desarrollo en los próximos dos días y un 70 % en la próxima semana.

 Foto: Ejército de Honduras
