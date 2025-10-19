Casas bajo el agua en Santa Lucía: fuertes lluvias agravan la emergencia

Varias viviendas en la aldea Zarabanda, municipio de Santa Lucía, permanecen bajo el agua tras las fuertes lluvias registradas desde el sábado, provocando severas inundaciones y riesgo de incomunicación en la zona. La emergencia se suma al impacto de las precipitaciones a nivel nacional, que ya han dejado 16 personas fallecidas y más de 34,000 afectadas, según organismos de protección civil.
En el kilómetro 12 de la carretera a Santa Lucía, la vía presenta graves daños y está a punto de ceder, lo que pone en peligro a los habitantes de Zarabanda y comunidades aledañas.
El alcalde del municipio, Julio Avilez, aseguró que se está brindando apoyo a las familias cuyas casas resultaron anegadas. “Tenemos viviendas con el agua hasta el techo”, alertó, al tiempo que pidió asistencia al gobierno central para atender la emergencia vial.
Avilez informó que enviaron una nota al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Honduras para que técnicos evalúen el terreno y definan acciones urgentes.
“Esta es una arteria muy importante que se usa todos los días, necesitamos que se actúe de inmediato”, manifestó.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras reportó que las lluvias han afectado a 7,075 familias, equivalente a 34,073 personas.
Además, 3,735 viviendas han resultado dañadas y 87 fueron destruidas. También se registran 97 comunidades incomunicadas, seis puentes destruidos, uno dañado y 14 carreteras con afectaciones, mientras una ha colapsado por completo.
La víctima más reciente es un joven de 22 años que murió por sumersión en la aldea San Juan del Rancho, al este de Tegucigalpa.
Su cuerpo fue recuperado por el Cuerpo de Bomberos de Honduras un día después de ser arrastrado por un río cuando intentaba cruzarlo en motocicleta.
Las autoridades mantienen vigilancia sobre una onda tropical en el Mar Caribe, con un 30 % de probabilidad de desarrollo en los próximos dos días y un 70 % en la próxima semana.