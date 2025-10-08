Construcción de caja puente en el bulevar Fuerzas Armadas avanza 90%

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la caja puente o bóveda ubicada en el bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán (UNPFM), registra un avance superior al 90 %, según informó el personal de la empresa encargada del proyecto.
La obra hidráulica, que tiene una inversión de 14 millones de lempiras, fue ordenada como emergencia municipal para reconstruir un tramo de 12 metros afectado en la bóveda de mitigación.
“Estuvimos trabajando durante la Semana Morazánica, incluso los domingos, para avanzar más rápido en la obra”, informó Deysi Castro, representante de la empresa Proinca, encargada de los trabajos en la zona.
Aunque EL HERALDO recibió denuncias por el supuesto abandono de la obra durante cuatro años, Castro aclaró que los trabajos de la caja puente comenzaron en noviembre de 2024, tras una orden de emergencia emitida por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
“Comenzamos en noviembre del año pasado, pero luego paramos porque no había orden formal. Retomamos en marzo de 2025”, explicó la ingeniera.
Castro detalló que en mayo pasado fue necesario pausar nuevamente las labores debido a que la quebrada arrastraba basura y llantas durante las lluvias, lo que impedía avanzar dentro del canal hidráulico.
“De noviembre a marzo nos detuvimos completamente. En junio de este año también paramos por las lluvias, porque todo lo que se avanzaba en un día, la tormenta lo destruía. Era inútil tener gente limpiando una y otra vez”, declaró la entrevistada.
Añadió que “la obra ha avanzado más del 90%. Solo faltan detalles: aceras, bordillos, pintura amarilla y señalización y una capa de concreto sobre el relleno para reforzar la estructura”.
De acuerdo con los avances que presenta, este proyecto estaría entregándose del 15 a finales de octubre. “Estos detalles los terminaremos en los próximos días”, añadió Castro.
Algunos pobladores de esta zona denunciaron que la obra de la caja puente había estado abandonada por cuatro años, sin embargo, Castro aclaró que hasta noviembre de 2024 recibieron la orden de reconstrucción.
En octubre de 2024 la Alcaldía Municipal anunció que los trabajos de la reconstrucción de la bóveda a la altura de la colonia Las Colinas comenzarían en ese mes.
Con esta obra de mitigación se drenarán las aguas de la quebrada Agua Salada para prevenir que se vuelva a activar la falla que provocó el hundimiento del tramo que comunica la calle El Dorado con el bulevar Fuerzas Armadas.
Al momento de inicio de la obra, Julio Quiñónez, coordinador del Proyecto de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la AMDC, explicó que las obras de mitigación se deben hacer porque la bóveda de la quebrada falló y lo que se busca es evitar que en el futuro colapse y se produzca un represamiento que afecte la calle y también provoque inundaciones aguas arriba.