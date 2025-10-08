Construcción de caja puente en el bulevar Fuerzas Armadas avanza 90%

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la caja puente o bóveda ubicada en el bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán (UNPFM), registra un avance superior al 90 %, según informó el personal de la empresa encargada del proyecto.

La obra hidráulica, que tiene una inversión de 14 millones de lempiras, fue ordenada como emergencia municipal para reconstruir un tramo de 12 metros afectado en la bóveda de mitigación.

“Estuvimos trabajando durante la Semana Morazánica, incluso los domingos, para avanzar más rápido en la obra”, informó Deysi Castro, representante de la empresa Proinca, encargada de los trabajos en la zona.

Aunque EL HERALDO recibió denuncias por el supuesto abandono de la obra durante cuatro años, Castro aclaró que los trabajos de la caja puente comenzaron en noviembre de 2024, tras una orden de emergencia emitida por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

“Comenzamos en noviembre del año pasado, pero luego paramos porque no había orden formal. Retomamos en marzo de 2025”, explicó la ingeniera.

Castro detalló que en mayo pasado fue necesario pausar nuevamente las labores debido a que la quebrada arrastraba basura y llantas durante las lluvias, lo que impedía avanzar dentro del canal hidráulico.