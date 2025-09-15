En noviembre habilitarán un carril del puente a desnivel Papa Francisco

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, supervisó este fin de semana los avances de la obra del puente a desnivel Papa Francisco e informó a los capitalinos que, para noviembre, estará en funcionamiento un carril del proyecto vial. El edil detalló que una de las primeras vigas ya está completamente terminada, a falta de los detalles laterales, mientras que otras ya cuentan con la estructura. “Para comenzar esta semana, terminando esta viga que será en el próximo mes de octubre, ya tendremos la capacidad de poner en funcionamiento este carril en noviembre, al servicio de los capitalinos”, adelantó Aldana. Agregó que, para finales de año o enero, estará concluido el puente a desnivel Papa Francisco, el cual presenta hasta el momento un 50% de avance en su estructura. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Queremos entregar una obra en las mejores condiciones para los capitalinos, invirtiendo de manera honesta y transparente los impuestos que el pueblo paga”, afirmó el alcalde del Distrito Central. Aldana explicó que todas las pilastras ya fueron construidas y se encuentran soterradas bajo un relleno de tierra que sostiene la estructura, lo que dificulta la visibilidad de los avances para quienes circulan cerca del proyecto. El edil también mencionó que otras obras, como el puente a desnivel Juan Pablo II, el de Los Jucos y el segundo albergue en la zona de Las Brisas, están a punto de finalizarse, lo que contribuirá a mejorar la movilidad en diferentes sectores. Según indicó el alcalde capitalino, un promedio de medio millón de vehículos circula diariamente por la zona donde se construye la obra, por lo que la habilitación del primer carril promete aliviar el tráfico que se genera en horas de la mañana y la tarde.