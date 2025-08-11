  1. Inicio
Habilitado carril en bulevar Suyapa para agilizar tránsito hacia el Estadio Nacional

La habilitación de 400 metros del carril de descenso en el bulevar Suyapa, facilita la circulación desde la UNAH hasta el Estadio Nacional Chelato Uclés

  • 11 de agosto de 2025 a las 17:56
La Alcaldía habilitó un tramo vial que mejora el flujo vehicular en el bulevar Suyapa, parte del proyecto Trans450 que nunca se completó.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras-. Los conductores que transiten por el bulevar Suyapa, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pueden circular por un nuevo carril habilitado hacia el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.

Este tramo, parte del fallido proyecto del Trans-450, fue abierto a la circulación para mejorar la fluidez vehicular en la zona. El acceso se encuentra justo a la altura del puente frente al Palacio de los Deportes de la UNAH.

“Señalizamos bien y abrimos el carril para que sirva para la bajada vehicular de la zona de la Universidad hacia Florencia”, detalló el alcalde capitalino Jorge Aldana.

Amplió que el tramo habilitado fue de 400 metros, “pero habilita la vía de 1.4 kilómetros, que son los otros tramos que ya estaban. Estos 400 metros permiten un rodamiento lineal de 1.4 kilómetros”.

Inconformidad

Algunos usuarios de las redes sociales se quejaron de que el tramo habilitado debería estar bien señalizado para evitar accidentes en la zona.

Además, denunciaron que la alcaldía debe actuar debido a que hay mucho vehículo mal estacionado en la zona del bulevar desde la UNAH hasta el Estadio Nacional.

Por otra parte, la Alcaldía Municipal informó que se está avanzando en la construcción del paso Papa Francisco hacia Mateo.

Habilitado el paso vehicular en el bulevar Juan Pablo II de la capital

“Se avanza en su construcción con la viga de concreto más grande de Honduras para ser la solución vial que por décadas merecían y necesitaban los capitalinos”, publicó la Alcaldía en su página oficial.

“Estamos supervisando el encofrado de las vigas cajón para proceder a lo que hace falta a la instalación de concreto”, informó el edil.

El paso avanza en un 40% y promete ser una solución importante al tema del tráfico vehicular en esta pesada zona de la ciudad.

