Alcaldía inaugura obra de mitigación en el sector de Los Jucos, en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Hondutras.- El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, inauguró este miércoles 17 de septiembre una obra de mitigación en el sector de Los Jucos, barrio Morazán de Tegucigalpa. La inversión, valorada en 65 millones de lempiras, beneficiará a más de 10,000 habitantes de la zona.
El proyecto busca reducir el impacto de la quebrada La Orejona, que durante décadas provocó inundaciones y pérdidas materiales en el barrio Morazán y sectores aledaños.
Justo las copiosas lluvias de la noche del miércoles pusieron a prueba la capacidad de las cajas puentes inauguradas horas antes, las que evitaron que -al menos en Los Jucos- se presentaran las teminadas inundaciones de cada invierno.
La obra se ejecutó con apoyo financiero del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW), a través del programa de Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, Componente Honduras, y con una contraparte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
“La capital se llena de buenas noticias y damos un paso histórico cambiando vidas en el barrio Morazán, con la entrega de la megaobra de mitigación en el sector de Los Jucos, un proyecto que pone fin a décadas de olvido, inundaciones y sufrimiento”, expresó Jorge Aldana durante el acto inaugural.
Las obras hidráulicas para el control de inundaciones incluyeron la canalización del arroyo, la construcción de tres cajas puentes, muros de contención, una rampa de acceso, un disipador y un colector de aguas negras.
La obra incluye una moderna plaza recreativa que, además de embellecer el sector, fomentará la convivencia social entre los vecinos y mejorará el entorno comunitario.
El alcalde destacó que no solo se trata de infraestructura gris, sino de un esfuerzo que salvará vidas y protegerá los bienes de miles de familias que durante más de cinco décadas han esperado una respuesta definitiva al problema.
Según las autoridades municipales, este sector es uno de los 80 puntos críticos identificados en Tegucigalpa y Comayagüela por su alto riesgo de inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático, informó que durante la administración de Jorge Aldana, se contabilizan ocho obras de mitigación entregadas.
Entre las colonias donde se entregaron proyectos de mitigación estan la 28 de Marzo, colonia Japón, San Buenaventura, Los Pinos sector El Cerro, Villanueva sector 5, el albergue de la Betania, el sector de Los Jucos y el albergue Las Brisas, este último a entregarse a finales de septiembre.
La inversión destinada a estas obras ya terminadas asciende a 122 millones de lempiras, según datos de la Alcaldía.
Quiñones informó que de manera simultánea se desarrollan 11 proyectos de mitigación en diferentes colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
Entre ellos destacan Miramesí con una inversión de 105 millones, El Bosque Berta Cáceres con 69 millones, Altos de San Francisco con 9 millones y otras obras en sectores como Mary Flakes, Altos de Los Laureles, Santa Eduviges y Nueva Providencia.