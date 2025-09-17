Alcaldía inaugura obra de mitigación en el sector de Los Jucos, en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Hondutras.- El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, inauguró este miércoles 17 de septiembre una obra de mitigación en el sector de Los Jucos, barrio Morazán de Tegucigalpa. La inversión, valorada en 65 millones de lempiras, beneficiará a más de 10,000 habitantes de la zona.

El proyecto busca reducir el impacto de la quebrada La Orejona, que durante décadas provocó inundaciones y pérdidas materiales en el barrio Morazán y sectores aledaños.

Justo las copiosas lluvias de la noche del miércoles pusieron a prueba la capacidad de las cajas puentes inauguradas horas antes, las que evitaron que -al menos en Los Jucos- se presentaran las teminadas inundaciones de cada invierno.

La obra se ejecutó con apoyo financiero del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW), a través del programa de Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, Componente Honduras, y con una contraparte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

“La capital se llena de buenas noticias y damos un paso histórico cambiando vidas en el barrio Morazán, con la entrega de la megaobra de mitigación en el sector de Los Jucos, un proyecto que pone fin a décadas de olvido, inundaciones y sufrimiento”, expresó Jorge Aldana durante el acto inaugural.

Las obras hidráulicas para el control de inundaciones incluyeron la canalización del arroyo, la construcción de tres cajas puentes, muros de contención, una rampa de acceso, un disipador y un colector de aguas negras.

La obra incluye una moderna plaza recreativa que, además de embellecer el sector, fomentará la convivencia social entre los vecinos y mejorará el entorno comunitario.