  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Habilitan paso entre Las Colinas y el bulevar FF AA tras concluir obra de caja puente

Alrededor de 14 millones de lempiras se invirtieron en la caja puente que conecta ambos sectores capitalinos. El proyecto evitará que se reactive una falla geológica

  • 16 de octubre de 2025 a las 12:44

Tegucigalpa, Honduras.- El paso entre la colonia Las Colinas y el bulevar Fuerzas Armadas, ha sido habilitado este jueves, tras finalizar la construcción de una nueva caja puente sobre la quebrada Salada.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó que obra que busca mitigar los daños ocasionados por las lluvias durante la temporada de invierno.

“Ya está habilitado el paso por el tramo entre Las Colinas y el bulevar Fuerzas Armadas, luego de la construcción de la nueva caja puente sobre la quebrada Salada”, anunció el alcalde capitalino, Jorge Aldana.

El edil explicó que el proyecto permitirá a miles de vecinos y conductores transitar con mayor seguridad. “La intención es que puedan circular con tranquilidad sobre esta obra de mitigación”, expresó.

Construcción de caja puente en el bulevar Fuerzas Armadas avanza 90%

La obra tuvo una inversión superior a 14 millones de lempiras, financiada con recursos propios de la AMDC. Entre las mejoras ejecutadas se incluyeron la reconstrucción de la salida de la bóveda —ahora con mayor capacidad—, trabajos de mitigación para evitar fallos por lluvias y señalización vial para mejorar la fluidez del tránsito en la zona.

La obra comenzó a construirse en diciembre de 2024, cuando a raíz de las intensas lluvias, la calzada registró un hundimiento que ponía en riesgo de colapso a todos los conductores y peatones que circulaban por el sector.

“Las obras de mitigación se deben hacer porque la bóveda de la quebrada falló y lo que se busca es que en el futuro colapse y se produzca un represamiento que afecte la calle y también provoque inundaciones aguas arriba”, detalló Julio Quiñones, coordinador del Programa del Cambio Climático, en aquel momento.

Este sector conecta colonias como El Hogar, Las Colinas, Miraflores y El Dorado con el bulevar Fuerzas Armadas.

Este sector conecta colonias como El Hogar, Las Colinas, Miraflores y El Dorado con el bulevar Fuerzas Armadas.

 (Foto: Cortesía)
Sector 1B de Villa Nueva incomunicado por un mes; vecinos exigen reparación de caja puente

Para evitar incidentes, la comuna decidió intervenir la zona con maquinaria para reparar la falla que se había registrado y además, buscar la forma de que se volviera a repetir una situación parecida.

La obra tardó 11 meses en culminar, ya que, según Deysi Castro, ingeniera encargada del proyecto, a lo largo de la ejecución se presentaron diversos retrasos, entre ellos las constantes lluvias.

Durante todo este tiempo los vecinos del sector estuvieron obligados a buscar rutas alternas para acceder al bulevar Fuerzas Armadas y llegar a sus centros de trabajo o realizar cualquier tipo de diligencia. Lo que multiplicó las molestias de muchos.

Más de 200 incidencias por lluvias en Tegucigalpa reportan autoridades locales

Pese a la larga espera, los capitalinos ya pueden utilizar la vía. El trabajó se completó y la esperanza está en que la estructura no volverá a afectarse en temporadas lluviosas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias