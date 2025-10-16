Habilitan paso entre Las Colinas y el bulevar FF AA tras concluir obra de caja puente

Tegucigalpa, Honduras.- El paso entre la colonia Las Colinas y el bulevar Fuerzas Armadas, ha sido habilitado este jueves, tras finalizar la construcción de una nueva caja puente sobre la quebrada Salada.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó que obra que busca mitigar los daños ocasionados por las lluvias durante la temporada de invierno. “Ya está habilitado el paso por el tramo entre Las Colinas y el bulevar Fuerzas Armadas, luego de la construcción de la nueva caja puente sobre la quebrada Salada”, anunció el alcalde capitalino, Jorge Aldana. El edil explicó que el proyecto permitirá a miles de vecinos y conductores transitar con mayor seguridad. “La intención es que puedan circular con tranquilidad sobre esta obra de mitigación”, expresó.

La obra tuvo una inversión superior a 14 millones de lempiras, financiada con recursos propios de la AMDC. Entre las mejoras ejecutadas se incluyeron la reconstrucción de la salida de la bóveda —ahora con mayor capacidad—, trabajos de mitigación para evitar fallos por lluvias y señalización vial para mejorar la fluidez del tránsito en la zona. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La obra comenzó a construirse en diciembre de 2024, cuando a raíz de las intensas lluvias, la calzada registró un hundimiento que ponía en riesgo de colapso a todos los conductores y peatones que circulaban por el sector. “Las obras de mitigación se deben hacer porque la bóveda de la quebrada falló y lo que se busca es que en el futuro colapse y se produzca un represamiento que afecte la calle y también provoque inundaciones aguas arriba”, detalló Julio Quiñones, coordinador del Programa del Cambio Climático, en aquel momento.

Para evitar incidentes, la comuna decidió intervenir la zona con maquinaria para reparar la falla que se había registrado y además, buscar la forma de que se volviera a repetir una situación parecida. La obra tardó 11 meses en culminar, ya que, según Deysi Castro, ingeniera encargada del proyecto, a lo largo de la ejecución se presentaron diversos retrasos, entre ellos las constantes lluvias. Durante todo este tiempo los vecinos del sector estuvieron obligados a buscar rutas alternas para acceder al bulevar Fuerzas Armadas y llegar a sus centros de trabajo o realizar cualquier tipo de diligencia. Lo que multiplicó las molestias de muchos.