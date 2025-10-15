En alerta roja tres municipios de Honduras por lluvias y nueve departamentos en alerta amarilla

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió este miércoles 15 de octubre alerta roja para tres municipios de Honduras, así como también alerta amarilla y verde para otros departamentos del país debido a las lluvias a partir de la 1:00 pm de este miércoles. Copeco informó que Distrito Central volverá a estar por 24 horas más en alerta roja, sumándose también los municipios de Alianza (Valle) y Marcovia (Choluteca). Esto debido a que los ríos Choluteca y Goascarán han tenido un considerable crecimiento.

En cuanto a alerta amarilla, se mantienen por 24 horas más bajo este estado de alerta los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua y el resto de municipios de Francisco Morazán, Valle y Choluteca. Por otro lado, la alerta verde para Copán, Santa Bárbara y Olancho se mantiene por el mismo plazo de tiempo. Los municipios aledaños al río Ulúa quedan fuera de cualquier tipo de alerta. Los estados de alerta se deben a que la influencia de una vaguada en superficie tendrá interacción con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Estos factores climatológicos derivarán en lluvias y chubascos de leves a moderados para las regiones del centro, sur, suroccidente y suroriente del territorio nacional. Copeco insta a la población a evitar cruzar ríos, riachuelos y quebradas cuyo caudal esté muy crecido porque esto se traduce en un enorme peligro para la vida de la ciudadanía. También llamó a los pobladores a tomar precaución si viven en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos, derrumbes, hundimientos y cualquier otro tipo de percance.