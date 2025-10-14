Lluvias de moderadas a fuertes afectarán varias regiones del país el miércoles 15 de octubre

El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), Jorge Isaí Castellanos , explicó que las precipitaciones se registrarán principalmente en el sur, occidente, centro, oriente y sectores montañosos del norte.

Tegucigalpa, Honduras.- La convergencia de viento y humedad entre e l mar Caribe y el océano Pacífico , junto con una vaguada en superficie al norte del país, provocará lluvias de moderadas a fuertes este miércoles 15 de octubre en varias regiones del territorio nacional.

“La convergencia de viento y humedad entre el mar Caribe y el océano Pacífico, así como la presencia de una vaguada en superficie al norte del país, estará generando precipitaciones de moderadas a fuertes”, detalló Castellanos.

De acuerdo con el informe, las lluvias podrían ser más intensas en zonas montañosas del norte, mientras que en el resto del país se esperan chubascos de menor intensidad durante la jornada.

En cuanto al comportamiento del mar, el pronosticador señaló que el oleaje será de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

Sobre las temperaturas, Castellanos precisó que el Distrito Central registrará una máxima de 20 grados Celsius y una mínima de 18. En la región central, los valores oscilarán entre 29 y 21 grados, mientras que en la región insular se esperan temperaturas de 30 y 24 grados.

Para la región norte, el termómetro marcará una máxima de 32 grados Celsius y mínima de 23, en tanto que la región oriental alcanzará 30 grados de máxima y 18 de mínima.