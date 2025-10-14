Se mantiene suspensión de clases en la capital por lluvias; se reanudan en el resto de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación informó que las clases presenciales en el Distrito Central seguirán suspendidas por 24 horas más debido a las lluvias, mientras que en los centros escolares del resto de departamentos de Honduras las actividades académicas se reanudarán. A través de un comunicado, esta secretaría de Estado explicó que se tomó esta decisión debido a que la capital permanece bajo alerta roja. La suspensión de clases entra en vigor a partir del miércoles 15 de octubre y aplica para los centros educativos públicos.

En el caso de aquellos colegios y escuelas privadas, tendrán que evaluar si es viable impartir clases de forma presencial. De ser necesario, continuarán con sus actividades bajo virtualidad.

Desde ayer -lunes 13 de octubre-, la Secretaría de Educación ha mantenido suspendidas las clases en la capital con el objetivo de salvaguardar las vidas de los estudiantes, así como de los docentes y el resto de personal que labora en instituciones educativas.