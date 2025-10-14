  1. Inicio
Se mantiene suspensión de clases en la capital por lluvias; se reanudan en el resto de Honduras

La Secretaría de Educación confirmó que en Distrito Central seguirán suspendidas las clases presenciales por 24 horas más al encontrarse en alerta roja

  • 14 de octubre de 2025 a las 17:05
Las clases presenciales en los centros educativos de Distrito Central han quedado suspendidas desde el pasado lunes 13 de octubre debido a las fuertes lluvias que han causado estragos.

 Foto: Archivo/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación informó que las clases presenciales en el Distrito Central seguirán suspendidas por 24 horas más debido a las lluvias, mientras que en los centros escolares del resto de departamentos de Honduras las actividades académicas se reanudarán.

A través de un comunicado, esta secretaría de Estado explicó que se tomó esta decisión debido a que la capital permanece bajo alerta roja. La suspensión de clases entra en vigor a partir del miércoles 15 de octubre y aplica para los centros educativos públicos.

Extienden alerta roja en la capital por 24 horas; otros departamentos siguen en alerta amarilla

En el caso de aquellos colegios y escuelas privadas, tendrán que evaluar si es viable impartir clases de forma presencial. De ser necesario, continuarán con sus actividades bajo virtualidad.

Desde ayer -lunes 13 de octubre-, la Secretaría de Educación ha mantenido suspendidas las clases en la capital con el objetivo de salvaguardar las vidas de los estudiantes, así como de los docentes y el resto de personal que labora en instituciones educativas.

Educación abre proceso de admisión para estudiar en las Escuelas Normales Bilingües

Este martes la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) extendió por 24 horas más el estado de alerta roja para Distrito Central.

Este municipio se ha visto muy afectado por las precipitaciones que han causado estragos y hasta dejado incomunicadas a las colonias Reynel Fúnez, Dora de Asfura, Lomas del Sur y Buenos Aires.

También, Copeco notificó que los departamentos de Ocotepeque, Lempira, La Paz, Comayagua, Intibucá, Valle, Choluteca, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán estarán bajo alerta amarilla.

En estado de alerta verde figuran Copán, Santa Bárbara, Olancho y los municipios aledaños al río Ulúa en la zona norte del país.

