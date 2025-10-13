Educación mantiene suspendidas las clases por segundo día en cuatro departamentos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) extendió por 24 horas más la suspensión de clases en cuatro departamentos, debido a las afectaciones que están dejando las lluvias en gran parte del país. Mediante un comunicado emitido este lunes, el ministro de Educación, Daniel Esponda, confirmó que se mantienen suspendidas las actividades presenciales en los departamentos que están en alerta roja, como son: Francisco Morazán, La Paz, Lempira e Intibucá. "Se extiende la suspensión de las clases presenciales por 24 horas, a partir del martes 14 de octubre de 2025, en todos los niveles y modalidades de estudio de los centros educativos gubernamentales", señala el aviso.

Agrega que en el caso de los centros no gubernamentales deberán evaluar la viabilidad de desarrollar clases presenciales y, de ser necesario, tomar las medidas correspondientes para implementar clases virtuales. La decisión se tomó con el propósito de salvaguardar la vida de los estudiantes y docentes durante la caída de lluvia, pues hasta el momento el mal temporal deja a 11 personas fallecidas a nivel nacional. Por su parte, en Choluteca, Valle, Comayagua, Ocotepeque y El Paraíso, que se encuentran en alerta amarilla, la Seduc instruye a los directores departamentales y municipales de Educación determinar en qué zonas se suspenderán las clases, Agrega que únicamente se deberá suspender las actividades en aquellos lugares donde resulte inviable su desarrollo.