Educación suspende clases en departamentos bajo alerta roja por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Educación, Daniel Esponda, informó que las clases en los centros educativos se suspenden este lunes 13 de octubre en los departamentos que se encuentran en alerta roja por las lluvias de las últimas horas. "En Lempira, Intibucá, La Paz y Francisco Morazán quedan suspendidas las actividades académicas", anunció Esponda.

El funcionario también mencionó que mañana las autoridades tendrán una reunión para determinar si regresar a clases el martes o si se extiende la suspensión de las actividades educativas, dependiendo de las condiciones climatológicas. Esponda dijo que en cuanto los departamentos que se encuentran bajo alerta amarilla (El Paraíso, Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque), le corresponde a los directores departamentales junto a los directores municipales decidir en qué zonas se suspenderán las clases. Respecto a los centros educativos privados, indicó que dependiendo de la ubicación en la que se encuentren, tienen la potestad de convocar o no a sus estudiantes para continuar con las clases.