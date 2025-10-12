Educación suspende clases en departamentos bajo alerta roja por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Educación, Daniel Esponda, informó que las clases en los centros educativos se suspenden este lunes 13 de octubre en los departamentos que se encuentran en alerta roja por las lluvias de las últimas horas.
"En Lempira, Intibucá, La Paz y Francisco Morazán quedan suspendidas las actividades académicas", anunció Esponda.
El funcionario también mencionó que mañana las autoridades tendrán una reunión para determinar si regresar a clases el martes o si se extiende la suspensión de las actividades educativas, dependiendo de las condiciones climatológicas.
Esponda dijo que en cuanto los departamentos que se encuentran bajo alerta amarilla (El Paraíso, Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque), le corresponde a los directores departamentales junto a los directores municipales decidir en qué zonas se suspenderán las clases.
Respecto a los centros educativos privados, indicó que dependiendo de la ubicación en la que se encuentren, tienen la potestad de convocar o no a sus estudiantes para continuar con las clases.
También exhortó a los maestros y padres de familia tomar las debidas precauciones y no exponer ante el peligro la vida de los alumnos.
"Si un hijo, una hija, un estudiante para llegar a la escuela debe cruzar un riachuelo, un río, o una zona en la que cuando llueve hay correntilla, por favor no lo envíe a la escuela. No ponga a los niños en peligro", instó.
Además de los departamentos bajo alerta roja y amarilla, hay otros cinco que están bajo estado de alerta verde. Estos son Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Olancho.
Los estados de alerta anunciados por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) entraron en vigor a partir de este domingo a las 12:00 p.m. y se mantendrá por 24 horas.
Las fuertes precipitaciones han ocasionado la pérdida de vidas humanas de personas que fueron arrastradas por las fuertes corrientes de los caudales crecidos.
Uno de los casos que más conmocionó fue el de Josué Isaí Herrera Fúnez y su primo Dylan Andrés Carias Fúnez, quienes cayeron a una quebrada en la colonia Cantarero López de Comayagüela, cuando regresaban de su centro educativo la tarde del viernes 10 de octubre.
Josué Isaí fue hallado muerto en la colonia 1 de Diciembre, mientras que el cuerpo de Dilan Andrés fue encontrado en el municipio de Cantarranas.