Daniel Esponda tras muerte de dos menores: "Si mi hijo tiene que cruzar una quebrada, no lo voy a mandar a clases"

Los dos menores respondían a los nombres de Josué Isaí Herrera Fúnez (12) y Dilan Andrés Carías Fúnez (8).

Tegucigalpa, Honduras.- Daniel Esponda , ministro de Educación, se refirió a la suspensión de clases que algunos padres de familia han pedido tras las recientes lluvias en las que perdieron la vida dos menores de edad tras ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López de Comayagüela .

Los niños regresaban de la escuela y uno de sus primos alertó a las personas que se transportaban en un autobús diciendo "¡Mis primos se cayeron! ¡Se los llevó el agua!".

El titular de Educación dijo que los padres deben tener consciencia y no enviar a sus menores a clases si deben cruzar algún río o quebrada, y si ha habido fuertes lluvias.

"Por ejemplo, si vivo en Sabanagrande y mi hijo estudia en el (Instituto) Saúl Zelaya Giménez y si para salir de Sabanagrande tiene que cruzar una quebrada, yo no lo voy a mandar a clases", opinó en entrevista con el medio HCH.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Al ser nuevamente interrogado sobre la posibilidad de suspender las clases, el funcionario desvió el tema y dijo que "hoy, en las escuelas del país, más de dos millones de niños están comiendo" (en alusión a la merienda escolar).

Finalmente declaró: "Si suspendemos las actividades académicas parciales o totales, los niños que no puedan llegar a la escuela por problemas climatológicos, vamos a hacer planes remediales".



Daniel Esponda puntualizó que este domingo podrían tomar decisiones en cuanto a la suspensión de clases si las lluvias persisten en Francisco Morazán y otros departamentos.