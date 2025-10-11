  1. Inicio
Elevan a alerta roja cuatro departamentos de Honduras por lluvias

Otros cuatro departamentos estarán en alerta amarilla y seis en verde, es decir que solo cuatro se mantienen fuera de las medidas por las constantes lluvias

  • 11 de octubre de 2025 a las 13:56
Imagen tomada en Tegucigalpa, capital de Honduras, durante una tarde lluviosa el 7 de octubre de 2025.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las copiosas lluvias que continúan cayendo sobre varios departamentos de Honduras han causado inundaciones, deslizamientos y crecida de ríos, que hasta el momento ya cobran la vida de varios hondureños.

Ante esta situación, las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), elvaron a alerta roja los departamentos más afectados y decidieron mantener alterta amarilla y verde en otras zonas, que aunque con menor riesgo, continúan expuestas a los efectos de las precipitaciones.

Los departamentos en alerta roja son: Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, el primero situado en el centro del país y los tres restantes en el occidente.

Daniel Esponda: "Si mi hijo tiene que cruzar una quebrada, no lo voy a mandar a clases"

Por otro lado, los departamentos bajo alerta amarilla son: Choluteca (en el sur), Valle (en el sur), Comayagua (centro) y Ocotepeque.

Mientras que en alerta verde permanecen: El Paraíso (oriente), Copán (occidente), Yoro (norte), Santa Bárbara (occidente), Cortés (norte) y Olancho (oriente)

Las medidas antes expuestas estarán vigentes por un periodo de 24 horas desde las 2 de la tarde de este sábado 11 de octubre de 2025.

Las lluvias obedecen a la influencia de una vaguada en superficie que mantiene condiciones atmosféricas inestables, nubosidad y precipitaciones dispersas, acompañadas de tormentas eléctricas, según Copeco.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población que vive cerca de ríos o zonas vulnerables a deslizamientos tomar medidas preventivas como la evacuación.

Además, instan a no cruzar ríos, quebradas, riachuelos o cualquier afluente crecido producto de las lluvias.

