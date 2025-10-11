Elevan a alerta roja cuatro departamentos de Honduras por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las copiosas lluvias que continúan cayendo sobre varios departamentos de Honduras han causado inundaciones, deslizamientos y crecida de ríos, que hasta el momento ya cobran la vida de varios hondureños.



Ante esta situación, las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), elvaron a alerta roja los departamentos más afectados y decidieron mantener alterta amarilla y verde en otras zonas, que aunque con menor riesgo, continúan expuestas a los efectos de las precipitaciones. Los departamentos en alerta roja son: Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, el primero situado en el centro del país y los tres restantes en el occidente.

Por otro lado, los departamentos bajo alerta amarilla son: Choluteca (en el sur), Valle (en el sur), Comayagua (centro) y Ocotepeque. Mientras que en alerta verde permanecen: El Paraíso (oriente), Copán (occidente), Yoro (norte), Santa Bárbara (occidente), Cortés (norte) y Olancho (oriente) Las medidas antes expuestas estarán vigentes por un periodo de 24 horas desde las 2 de la tarde de este sábado 11 de octubre de 2025.

Las lluvias obedecen a la influencia de una vaguada en superficie que mantiene condiciones atmosféricas inestables, nubosidad y precipitaciones dispersas, acompañadas de tormentas eléctricas, según Copeco.

Recomendaciones